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Власти Москвы зарегистрировали больше 13 тыс. человек на самоизоляции

Вице-мэр Анастасия Ракова предупредила, что большинство вернувшихся из Европы москвичей на самоизоляции не остаются
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Более 13 тыс. жителей Москвы, вернувшихся в Россию из стран, где зафиксировано большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили властям столицы о своей самоизоляции. Эти сведения привела журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что более 5 тыс. человек обратились за больничными листами.

Однако эти 13 тыс., по словам Раковой, лишь часть тех, кто на самом деле недавно вернулся из Италии и других стран Европы.

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«Эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней», — сказала вице-мэр.

Она особо отметила, что инфекция COVID-19 может протекать бессимптомно, но носитель вируса опасен для других людей, в первую очередь для пожилых, которые переносят болезнь особенно тяжело. Ракова призвала тех, кто недавно приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, минимизировать контакты с людьми пожилого возраста.

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13 марта в Москве было выявлено еще пять случаев заражения, среди заболевших есть девочка-подросток. По данным Оперативного штаба, вновь выявленные больные вернулись в Россию из Германии и Италии.

Общее число выявленных в столице случаев заражения выросло до 24.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проводить в столице спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, в случае если число их участников превышает 5 тыс. Указ стал дополнением к подписанному 5 марта указу о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В соответствии с документом, всем гражданам, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в течение 14 дней предписано обеспечить самоизоляцию на дому: не посещать работу, учебу, и, по возможности, общественные места.

Авторы: Егор Губернаторов, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Москва
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