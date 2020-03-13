Власти Москвы зарегистрировали больше 13 тыс. человек на самоизоляции

Вице-мэр Анастасия Ракова предупредила, что большинство вернувшихся из Европы москвичей на самоизоляции не остаются

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Более 13 тыс. жителей Москвы, вернувшихся в Россию из стран, где зафиксировано большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили властям столицы о своей самоизоляции. Эти сведения привела журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что более 5 тыс. человек обратились за больничными листами.

Однако эти 13 тыс., по словам Раковой, лишь часть тех, кто на самом деле недавно вернулся из Италии и других стран Европы.

«Эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней», — сказала вице-мэр.

Она особо отметила, что инфекция COVID-19 может протекать бессимптомно, но носитель вируса опасен для других людей, в первую очередь для пожилых, которые переносят болезнь особенно тяжело. Ракова призвала тех, кто недавно приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, минимизировать контакты с людьми пожилого возраста.