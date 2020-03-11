Мосгорсуд оставил под стражей трех фигурантов «дела Голунова»

Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Максим Уметбаев (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Московский городской суд оставил в СИЗО бывших полицейских Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, которые проходят по делу журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Об этом РБК сообщили в Мосгорсуде.

Мосгорсуд рассматривал апелляционные жалобы бывших полицейских на решение Басманного суда Москвы об их аресте в конце января и оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Ранее 11 марта Мосгорсуд также рассмотрел апелляцию еще одного фигуранта «дела Голунова» — бывшего начальника отделения УВД по ЗАО ГУ МВД Игоря Ляховца. Его также оставили под арестом.

Пятого фигуранта «дела Голунова» — бывшего оперативника УВД по ЗАО Москвы Дениса Коновалова — в конце февраля перевели под домашний арест после дачи признательных показаний.