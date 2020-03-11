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Преследование Ивана Голунова ,  
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Адвокат Голунова заявил об уничтожении видеозаписи задержания его клиента

Сергей Бадамшин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Видеозапись, которую вели полицейские при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, была уничтожена. Об этом сообщил на заседании в Мосгорсуде его адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

«Все, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — сказал Бадамшин.

11 марта на заседании в Мосгорсуде рассматриваются жалобы на арест фигурантов дела о задержании журналиста по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. По делу проходят бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, бывшие сотрудники отделения Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, принимавшие участие в задержании журналиста. Их обвиняют по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

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Жалоба Уметбаева была отклонена. Под арестом он пробудет до 29 марта. Жалобу Дениса Коновалова сняли с рассмотрения. Ляховец просил суд изменить ему меру пресечения на более мягкую. Он отметил, перед заседанием ознакомился с материалами дела, в которых, по его словам, содержались лишь сопроводительные письма и иные документы, не содержащие сведения о его причастности к преступлению. В суде следователь заявил о невозможности избрания более мягкой меры пресечения, и отметил, что все доводы отражены в постановлении суда первой инстанции.

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Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 7 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Как заявил журналист, наркотики ему подбросили. Голунов связывал это со своей журналистской деятельностью, а именно — с публикацией расследования о рынке ритуальных услуг в Москве.

8 июня 2019 года Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест, однако уже 11 июня с журналиста обвинения сняли из-за недоказанности его причастности к преступлению.

В ходе ежегодной пресс-конференции в декабре президент Владимир Путин сообщил, что в отношении пятерых полицейских, участвовавших в задержании Голунова, открыто уголовное дело. Он также сообщил, что все пятеро полицейских были уволены из МВД. Ляховца, Коновалова, Сергалиева, Феофанова и Уметбаева задержали 29 января и арестовали на два месяца.

Теги: Иван Голунов, полиция
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