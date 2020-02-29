Baza опубликовала показания экс-замначальника УВД из дела Голунова

Игорь Ляховец, обвиняемый по делу Ивана Голунова, рассказал, что журналиста задержали после получения информации из СИЗО. Ляховец также утверждает, что журналист все же был причастен к хранению наркотиков

Игорь Ляховец (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игорь Ляховец заявил, что не давал незаконных поручений о подбрасывании наркотиков журналисту Meduza Ивану Голунову, а его подчиненные «действовали в соответствии с законом». Показания экс-оперативника публикует Baza.

«Я с уверенностью заявляю о том, что Голунов И.В. [Иван Валентинович] действительно причастен к хранению наркотических средств. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было собрано достаточно информации, свидетельствующей об этом», — сказал он.

По его словам, Голунова задержали после того, как 29 марта прошлого года «поступила информация» из московского СИЗО-3 УФСИН в Хорошево-Мневниках. После этого Ляховец завел дело предварительной оперативной проверки «в отношении неустановленного лица, который использует телефон с абонентским номером 8910***». Было установлено, что он принадлежит Голунову.

Ляховец рассказал, что Мосгорсуд дал его управлению разрешение на прослушивание телефонных звонков по указанному номеру, однако от этого отказались «из-за недостаточности технических соединений». После этого «Яндекс.Такси» предоставил оперативникам информацию о поездках Голунова, из которых они установили адрес его проживания. Кроме того, Ляховец выяснил, что Голунов «часто выезжает за границу», особенно в Чехию и Латвию.