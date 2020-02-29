Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
Биатлонистка Резцова стала четвертой в спринте на чемпионате Европы Спорт, 18:18 Главреда RTVi Пивоварова не пустили на Украину Общество, 17:48 Пять основных стратегий инвестирования в жилую недвижимость Quote, 17:14 В Катаре выявили первый случай заражения новым коронавирусом Общество, 17:11 Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти Спорт, 17:11 В Совфеде ответили на призыв Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии Политика, 17:03 Baza опубликовала показания экс-замначальника УВД из дела Голунова Общество, 16:53 Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фоторепортаж Общество, 16:53  США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск Политика, 16:45 Погиб первый советский чемпион мира по велоспорту на шоссе Спорт, 16:39 Правозащитники сообщили о шести задержанных на марше Немцова в Петербурге Политика, 16:26 ЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом» Спорт, 16:11 В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова Политика, 16:03 Операторы ответили на сообщения о проблемах со связью на марше Немцова Технологии и медиа, 15:45
Преследование Ивана Голунова ,  
0 

Baza опубликовала показания экс-замначальника УВД из дела Голунова

Игорь Ляховец, обвиняемый по делу Ивана Голунова, рассказал, что журналиста задержали после получения информации из СИЗО. Ляховец также утверждает, что журналист все же был причастен к хранению наркотиков
Игорь Ляховец (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игорь Ляховец заявил, что не давал незаконных поручений о подбрасывании наркотиков журналисту Meduza Ивану Голунову, а его подчиненные «действовали в соответствии с законом». Показания экс-оперативника публикует Baza. 

«Я с уверенностью заявляю о том, что Голунов И.В. [Иван Валентинович] действительно причастен к хранению наркотических средств. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было собрано достаточно информации, свидетельствующей об этом», — сказал он.

По его словам, Голунова задержали после того, как 29 марта прошлого года «поступила информация» из московского СИЗО-3 УФСИН в Хорошево-Мневниках. После этого Ляховец завел дело предварительной оперативной проверки «в отношении неустановленного лица, который использует телефон с абонентским номером 8910***». Было установлено, что он принадлежит Голунову.

Ляховец рассказал, что Мосгорсуд дал его управлению разрешение на прослушивание телефонных звонков по указанному номеру, однако от этого отказались «из-за недостаточности технических соединений». После этого «Яндекс.Такси» предоставил оперативникам информацию о поездках Голунова, из которых они установили адрес его проживания. Кроме того, Ляховец выяснил, что Голунов «часто выезжает за границу», особенно в Чехию и Латвию.

Путин исключил суету и спешку в расследовании дела Голунова
Общество

Как говорится в показаниях, 26 мая Ляховец установил, что Голунов возвращается из Чехии в московский аэропорт Шереметьево. «В связи с этим были основания полагать, что Голунов может везти с собой из Чехии партию наркотиков», — заявил он. Ляховец уточнил, что о возвращении Голунова ему стало известно «за полчаса до прилета», поэтому из-за «малого количества времени решение о его задержании было отменено».

После этого, по словам Ляховца, оперативники установили наблюдение за Голуновым, «которое было фактически начато с 3 июня Коноваловым, Сергалиевым и Феофановым». В первый день наблюдения Коновалов услышал телефонный разговор «о передаче каких-то дисков». Об этом Коновалов доложил Ляховцу, 4 и 5 июня «никаких активных и подозрительных действий Голунов не осуществлял».

На следующий день, 6 июня, Ляховцу доложили, что Голунов вышел из дома с рюкзаком, сел в метро, доехал до «Трубной» и зашел в здание на Петровском бульваре, 17. «В этот момент я ехал на машине в сторону центра», — отметил он. Когда Голунов спустя некоторое время вышел из здания, «он оглянулся и быстрым шагом стал отходить», говорится в приведенных показаниях. По словам Ляховца, он счел такое поведение подозрительным и «посоветовал задержать Голунова».

Ляховец заявил, что в рюкзаке Голунова «было найдено наркотическое средство в виде порошка в нескольких пакетиках», журналист отказался сдавать образцы в виде смывов с рук и срезов ногтей, и его отвезли на медосвидетельствование в больницу. «Голунов устроил истерику, хватался руками за стулья и за перила лестницы. В отношении него была применена физическая сила», — сказал полицейский. Ляховец настаивает, что ни он, ни его коллеги по УВД не совершали «незаконных действий» в отношении корреспондента, а «Голунов, воспользовавшись общественным резонансом и антипатией общества к полиции, оговорил его с целью избежать привлечения» к уголовной ответственности. «Голунова реабилитировали ввиду недопущения планировавшихся акций массовых протестов накануне празднования Дня России и ежегодной прямой линии с президентом», — сказал он.

«Наша позиция осталась прежней. Все его [Ляховца] слова — это слова, направленные исключительно на избежание расследования, суда и справедливого наказания. Ему нужно как-то себя защищать, так говорить — это его право», — рассказал РБК адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин.

Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Спецкор Meduza Иван Голунов был задержан по обвинению в покушении на сбыт наркотиков 6 июня и был отправлен под домашний арест. Спустя несколько дней МВД объявило о прекращении его дела и о том, что обстоятельства его задержания будут тщательно проверены. Сам Голунов связывал свое задержание с подготовкой своего журналистского расследования о связях руководства столичного управления ФСБ с ритуальным бизнесом. В конце января был арестован начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец, а также оперативники Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.

Авторы: Кристина Астафурова, Любовь Порываева
Теги: Иван Голунов
Материалы по теме
Адвокат объяснил наличие следов наркотиков на волосах Голунова
Общество
Суд перевел под домашний арест экс-полицейского из дела Голунова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter