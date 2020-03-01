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Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация в целом находится под контролем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково, передает ТАСС.

«Приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными», — отметил глава государства.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отметил усилия страны в борьбе с коронавирусом: за последние две недели Россия и несколько других стран не сообщили ни об одном новом случае заболевания. По словам главы ВОЗ, пример этих государств показывает, что «агрессивные ранние меры» по предотвращению распространения вируса работают.

По данным ВОЗ, всего в мире заражены свыше 86,9 тыс. человек. Случаи заражения зафиксированы в 59 странах.

Теги: Владимир Путин, коронавирус
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