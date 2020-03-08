Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

Максимальное наказание за нарушение правил карантина в случае, если из-за этого погиб человек, составляет до пяти лет лишения свободы. Соблюдение режима карантина будет отслеживаться с помощью видеонаблюдения

Больничный корпус в московской Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Нарушение коронавирусного карантина, в том числе режима самоизоляции, уголовно наказуемо, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно ст. 236 УК, если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и его действия привели к массовому заражению людей, то ему могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы до одного года. Если же его действия повлекли по неосторожности смерть человека, то ему грозит до пяти лет заключения, отметили в депздраве.

Соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью видеонаблюдения, если человек его нарушит, его поместят в обсерватор (временное учреждение для наблюдения за потенциальными больными).