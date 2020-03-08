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Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

Максимальное наказание за нарушение правил карантина в случае, если из-за этого погиб человек, составляет до пяти лет лишения свободы. Соблюдение режима карантина будет отслеживаться с помощью видеонаблюдения
Больничный корпус в московской Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Нарушение коронавирусного карантина, в том числе режима самоизоляции, уголовно наказуемо, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно ст. 236 УК, если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и его действия привели к массовому заражению людей, то ему могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы до одного года. Если же его действия повлекли по неосторожности смерть человека, то ему грозит до пяти лет заключения, отметили в депздраве.

Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное
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Соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью видеонаблюдения, если человек его нарушит, его поместят в обсерватор (временное учреждение для наблюдения за потенциальными больными).

При этом если человек находится в изоляции и не заражен инфекцией, члены его семьи, не посещавшие страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, не должны соблюдать карантин. Однако депздрав рекомендует воздержаться от контактов с родственниками на период самоизоляции, а также соблюдать гигиенические требования.

В рекомендациях также указано, что «самолечение противопоказано» и при первых симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

Клиника в Коммунарке для людей с подозрением на коронавирус. Фоторепортаж
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Помимо этого, родственникам запрещено посещать заразившихся, которые находятся в больнице. Однако они могут передавать пациентам вещи и продукты и общаться с ними по мобильному телефону.

Также в департаменте здравоохранения рассказали, что происходит с госпитализированными людьми, у которых медики подозревают коронавирус. В сообщении говорится о том, что людей с одинаковыми сроками пересечения границы или контакта с заболевшим помещают в маломестные палаты. «При первом положительном результате анализа на коронавирусную инфекцию пациента незамедлительно изолируют», — говорится на сайте депздрава. Во всех помещениях больниц, где размещают таких пациентов, проводится дезинфекция не менее двух раз в сутки.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в конце декабря в Китае на территории России выявили 15 случаев заражения. Первыми стали два гражданина Китая, об инфицировании которых сообщили в конце января. Они вылечились и выписались из больницы в феврале.

Всего в мире число заболевших превысило 105 тыс. человек, умерли 3597 человек.

Авторы: Виктория Полякова, Мария Лисицына
Теги: коронавирус, уголовная ответственность, карантин
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