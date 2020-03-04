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Путин сообщил о докладах ФСБ о вбросах фейков о вирусе из-за границы

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что, согласно докладам ФСБ из-за границы поступают информационные вбросы о коронавирусе, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что информация о том, что власти скрывают настоящее число зараженных коронавирусом в России, не соответствует действительности, передает ТАСС. Вице-премьер назвала эти сообщения «фейковыми».

Материал дополняется.

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