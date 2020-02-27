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Вирус из Китая ,  
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Глава ВОЗ похвалил Россию за агрессивный ответ на появление коронавируса

Тедрос Гебрейесус заявил, что все страны должны быть готовы к появлению первых заболевших. Никто не застрахован от коронавируса на своей территории
Тедрос Гебрейесус на ежедневном брифинге в Женеве   (Фото: Chen Junxia / Global Look Press)

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отметил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с коронавирусом. По его словам, появление в стране первых больных является вызовом, на который надо отвечать немедленно.

«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что это не дает никакой гарантии, что коронавирус в этих странах не появится. Такая же ситуация до вчерашнего дня была в Финляндии и Швеции, но теперь там появились новые заболевшие. «Нужен комплексный подход. Каждая страна должна быть готова к тому, что в ней появится первый заболевший. Никто от этого не застрахован», — заявил глава Гебрейесус.

Также чиновник похвалил власти Китая за сделанное для предотвращения распространения новой инфекции. В качестве примера он привел ситуацию в провинции Гуаньдун, расположенной между Уханем и Гонконгом. Там врачи проверили 320 тыс. человек и выявили лишь 0,14% заболевших.

Глава ВОЗ также в очередной раз дал понять, что, несмотря на глобальный характер распространения вируса, говорить о пандемии пока рано. Он допустил, что возможны еще сюрпризы. «Нас очень удивило то, что вспышка вируса произошла в Италии», — пояснил Гебрейесус.

Комментируя ситуацию в Иране и Южной Корее, где число заболевших растет быстрыми темпами, он отметил, что в этих странах наступает решающий момент и сейчас критически важно не допустить дальнейшего распространения болезни.

По данным SCMP, всего в мире коронавирусом заразились более 82 тыс. человек. 2811 умерли, более 32 тыс. выздоровели.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Китае, Иране, Италии, Южной Корее.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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