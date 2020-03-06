Матвиенко посоветовала верить официальной информации о коронавирусе

Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам верить официальным данным о распространении коронавируса 2019-nCoV в стране. Об этом она сказала журналистам, передает «РИА Новости».

По ее словам, власти ничего не скрывают от населения, так как не имеют на это права. Все данные о китайском вирусе проверенные и достоверные, а ситуация находится под контролем президента.

Матвиенко отметила, что распространение фейковой информации о коронавирусе может быть опаснее самого заболевания. Она напомнила, что подобная деятельность«попадает под действие законодательства о фейках».

Матвиенко также заявила, что для защиты от коронавируса она старается соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: не целуется и не пожимает руки при встречах, чаще моет руки.