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Матвиенко посоветовала верить официальной информации о коронавирусе

Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам верить официальным данным о распространении коронавируса 2019-nCoV в стране. Об этом она сказала журналистам, передает «РИА Новости».

По ее словам, власти ничего не скрывают от населения, так как не имеют на это права. Все данные о китайском вирусе проверенные и достоверные, а ситуация находится под контролем президента.

Матвиенко отметила, что распространение фейковой информации о коронавирусе может быть опаснее самого заболевания. Она напомнила, что подобная деятельность«попадает под действие законодательства о фейках».

Матвиенко также заявила, что для защиты от коронавируса она старается соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: не целуется и не пожимает руки при встречах, чаще моет руки.

Данные распространявших фейк о коронавирусе аккаунтов передали силовикам
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2 марта аналитики из Group-IB сообщили о вбросе фейковой информации о массовом заражении коронавирусом 2019-nCoV в Москве. В соцсетях и мессенджерах  распространялась аудиозапись о 20 тыс. заболевших в столице.

Эксперты посчитали, что целью этого вброса является «усиление панических настроений», и посоветовали россиянам критически относиться к подобного рода фейкам.

По словам президента Владимира Путина, фейковые новости о коронавирусе идут из-за границы. «Противопоставить этому можно только одно — своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны», — отметил Путин.

После этого Роскомнадзор начал блокировать аккаунты в «ВКонтакте» и Facebook, которые распространяли недостоверные сведения.

Теги: коронавирус, новости, Валентина Матвиенко
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