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Турция запретила беженцам переправляться в Евросоюз через Эгейское море

Фото: Ahmed Deeb / dpa / Global Look Press

Береговая охрана Турции запретила мигрантам пересекать морскую границу с Грецией из-за опасности этого маршрута, передает телеканал NTV.

В службе отметили, что страна ввела запрет по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В конце февраля на фоне обострения обстановки в провинции Идлиб Турция открыла свои границы для беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз. Эрдоган, объясняя принятое решение, обвинил ЕС в невыполнении обязательств по финансированию пребывания мигрантов в стране и заявил, что страна «не обязана принимать такое число беженцев».

По состоянию на 6 марта через Турцию в Евросоюз перебрались уже более 140 тыс. мигрантов, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

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Беженцы, в частности, покидают страну через приграничный с Болгарией и Грецией район. Помощь в защите границ от мигрантов этим странам уже предложил президент Франции Эмманюэль Макрон. Финансовую поддержку Греции в размере €700 млн также готов оказать ЕС, осудивший миграционное давление Турции в политических целях.

Российские военные в свою очередь сообщили 3 марта, что Анкара пытается согнать в Грецию около 130 тыс. беженцев, которые до этого находились во временных лагерях у границы.

Теги: Турция, беженцы, ЕС, Эгейское море
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