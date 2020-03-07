Турция запретила беженцам переправляться в Евросоюз через Эгейское море

Фото: Ahmed Deeb / dpa / Global Look Press

Береговая охрана Турции запретила мигрантам пересекать морскую границу с Грецией из-за опасности этого маршрута, передает телеканал NTV.

В службе отметили, что страна ввела запрет по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В конце февраля на фоне обострения обстановки в провинции Идлиб Турция открыла свои границы для беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз. Эрдоган, объясняя принятое решение, обвинил ЕС в невыполнении обязательств по финансированию пребывания мигрантов в стране и заявил, что страна «не обязана принимать такое число беженцев».

По состоянию на 6 марта через Турцию в Евросоюз перебрались уже более 140 тыс. мигрантов, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.