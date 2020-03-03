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Политика ,  
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Российские военные заявили о планах Турции вытеснить беженцев в Грецию

Мигранты на турецко-греческой границе (Фото: Burak Kara / Getty)

Анкара предпринимает попытки согнать более 100 тыс. беженцев в Грецию. Об этом говорится в заявлении главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олега Журавлева, поступившем в РБК.

«В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тыс. беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы», — уточнил Журавлев.

По его словам, среди беженцев помимо сирийских граждан есть афганцы, иракцы и граждане африканских стран.

Таким образом, заключил Журавлев, критика в адрес Сирии и России за «миллионные» потоки беженцев и «гуманитарный кризис» со стороны Турции, Европы и США является несостоятельной.

Как сирийские беженцы переправляются из Турции в Европу. Фоторепортаж
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По данным ЦПВС, на сирийско-турецкой границе в данный момент насчитывается около 200 тыс. беженцев, 85 тыс. из которых находятся в лагерях «Хазано», «Сармада», «Шейх-Хасан», «Баскария», «Даркуша», «Салькин».

Ранее стало известно, что представители Евросоюза посетили границу Греции и Турции, где усилены миграционные меры из-за решения Анкары открыть границы. После этого ЕС пообещал выделить Афинам до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 марта предупредил европейские страны о том, что в скором времени к ним направятся миллионы сирийских беженцев.

Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев в конце февраля. Тогда Эрдоган пояснил, что страна «не обязана принимать такое число беженцев».

Теги: Турция, беженцы, Сирия, Греция, российские военные
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