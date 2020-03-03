Российские военные заявили о планах Турции вытеснить беженцев в Грецию

Мигранты на турецко-греческой границе (Фото: Burak Kara / Getty)

Анкара предпринимает попытки согнать более 100 тыс. беженцев в Грецию. Об этом говорится в заявлении главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олега Журавлева, поступившем в РБК.

«В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тыс. беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы», — уточнил Журавлев.

По его словам, среди беженцев помимо сирийских граждан есть афганцы, иракцы и граждане африканских стран.

Таким образом, заключил Журавлев, критика в адрес Сирии и России за «миллионные» потоки беженцев и «гуманитарный кризис» со стороны Турции, Европы и США является несостоятельной.