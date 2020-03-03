Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом

Руководители Европейского союза побывали на границе Греции и Турции, где усилены миграционные меры после решения Анкары открыть границы. Греческий премьер назвал ситуацию кризисной, ЕС пообещал выделить до €700 млн

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Dimitris Papamitsos / AP)

Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно. Об этом сообщила на пресс-конференции по итогам визита в Грецию председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (трансляция велась на сайте Еврокомиссии).

Во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель, фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Давид Сассоли прибыли в Грецию, чтобы вместе с местным премьером Кириакосом Мицотакисом осмотреть наземную границу с Турцией. В поездке также принял участие премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (Хорватия председательствует сейчас в Евросоюзе). Ситуация здесь обострилась после объявленного 28 февраля решения президента Турции Реджепа Эрдогана: он заявил, что его страна больше не может заботиться о новых беженцах из Сирии, поэтому открывает границы с соседними европейскими государствами (Грецией и Болгарией).

«Те, кто хочет испытать единство Европы, будут разочарованы. Мы будем держать строй, наше единство восторжествует», — заявила фон дер Ляйен. Мицотакис, занимающий пост премьера с лета этого года, поблагодарил представителей Евросоюза за демонстрацию солидарности. По его словам, в отличие от предыдущего правительства Алексиса Ципраса его правительство не будет использовать мигрантов как инструмент политики, но ему необходима поддержка ЕС. Действия Турции он назвал асимметричной угрозой.