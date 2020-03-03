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Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом

Руководители Европейского союза побывали на границе Греции и Турции, где усилены миграционные меры после решения Анкары открыть границы. Греческий премьер назвал ситуацию кризисной, ЕС пообещал выделить до €700 млн
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Dimitris Papamitsos / AP)

Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно. Об этом сообщила на пресс-конференции по итогам визита в Грецию председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (трансляция велась на сайте Еврокомиссии).

Во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель, фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Давид Сассоли прибыли в Грецию, чтобы вместе с местным премьером Кириакосом Мицотакисом осмотреть наземную границу с Турцией. В поездке также принял участие премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (Хорватия председательствует сейчас в Евросоюзе). Ситуация здесь обострилась после объявленного 28 февраля решения президента Турции Реджепа Эрдогана: он заявил, что его страна больше не может заботиться о новых беженцах из Сирии, поэтому открывает границы с соседними европейскими государствами (Грецией и Болгарией).

«Те, кто хочет испытать единство Европы, будут разочарованы. Мы будем держать строй, наше единство восторжествует», — заявила фон дер Ляйен. Мицотакис, занимающий пост премьера с лета этого года, поблагодарил представителей Евросоюза за демонстрацию солидарности. По его словам, в отличие от предыдущего правительства Алексиса Ципраса его правительство не будет использовать мигрантов как инструмент политики, но ему необходима поддержка ЕС. Действия Турции он назвал асимметричной угрозой.

Как сирийские беженцы переправляются из Турции в Европу. Фоторепортаж
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По данным греческой стороны, которые приводит Reuters, около 10 тыс. мигрантов, в основном из Сирии, стран Ближнего Востока и Афганистана, добрались до границы Турции с Грецией, после того как Анкара заявила об отказе их останавливать. С воскресенья на греческие острова в Эгейском море прибыли по меньшей мере 1 тыс. человек, сообщил 3 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

После предыдущей массовой волны миграции Турция и ЕС в марте 2016 года заключили соглашение, по которому Турция обязалась принять значительную часть беженцев, а ЕС — в ответ ускорить процедуры вступления Турции в союз, первым шагом должна была стать отмена виз для турецких граждан. Брюссель также обязался выделить €6 млрд на помощь беженцам на территории Турции. Из них почти половина уже выделена, а другая зарезервирована для проектов, которые будут осуществлены до 2025 года. Средства в основном были предусмотрены на проекты в гуманитарной сфере — здравоохранении, образовании и создании инфраструктуры для размещения беженцев. Например, по одному из осуществленных проектов было закуплено 102 автомобиля скорой помощи, пять скрининговых аппаратов для диагностики рака, а 270 тыс. детей и женщин были обеспечены курсами витамина D.

Вопрос беженцев Эрдоган поднял, после того как 28 февраля в сирийском Идлибе погибли 36 турецких военнослужащих. По мнению Эрдогана, европейские страны делали недостаточно для поддержки сирийцев и в Идлибе, и в лагерях беженцев в Турции. По его оценкам, выделенных ЕС средств было крайне мало, а сама Анкара выделила на прием беженцев $40 млрд. В понедельник он провел переговоры с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Миссия болгарского премьера была в том, чтобы убедить турецкого президента принять участие в саммите по проблеме беженцев в Софии, однако она провалилась, пишет Euractiv. Турецкий лидер заявил об отказе обсуждать проблему беженцев с греческим премьером (отношения между странами еще осложнились, после того как Турция и власти в ливийском Триполи вопреки позиции Афин подписали соглашение о разграничении шельфа).

Развитие ситуации будет зависеть от того, как в четверг пройдут переговоры президентов России и Турции в Москве о ситуации в Идлибе (на них будут рассматриваться границы зоны безопасности, которую Анкара хочет иметь в Сирии, и режим турецкого контроля над ней), а также от динамики переговоров между Турцией и ЕС об объеме гуманитарной и финансовой помощи, необходимой для создания сети долгосрочных лагерей на сирийской границе в Идлибе, пояснил базирующийся в Турции эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Турция, Греция, мигранты, ЕС
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Как сирийские беженцы переправляются из Турции в Европу. Фоторепортаж
Общество
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