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Турция открыла свои границы для стремящихся в Евросоюз сирийских беженцев

Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Турция открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает канал NTV.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — сказал турецкий лидер. По его словам, границу уже пересекли 18 тыс. беженцев, а сегодня их число может возрасти до 25–30 тыс. человек.

«Мы не будем закрывать наши двери. Европейский союз должен держать свое слово», — добавил Эрдоган.

Греция предотвратила проникновение из Турции на свою территорию около 4 тыс. сирийских беженцев. Об этом сообщил представитель правительства страны Стелиос Петсас, передает Reuters. Между полицией и беженцами на границе происходят столкновения, правоохранители применяют слезоточивый газ, чтобы остановить мигрантов.

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В 2016 году ЕС и Турция согласовали основные принципы урегулирования миграционного кризиса. В частности, план предусматривал оказание финансовой помощи Анкаре. До этого Турция заявила, что готова принять обратно всех мигрантов, которые уже попали в Европу, а также перехватывать беженцев в своих территориальных водах. В обмен власти страны потребовали удвоить до 2018 года финансирование обустройства сирийских беженцев в Турции. Кроме того, по плану Анкары, ЕС должен был взять на себя обязательства принимать одного сирийского беженца напрямую из Турции в обмен на одного мигранта, возвращенного с греческих островов в Эгейском море.

Ситуация в Сирии обострилась в феврале на фоне взаимных обстрелов турецких войск и сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Турция заявила о гибели более 30 своих военнослужащих в результате удара со стороны сил официального Дамаска и, в свою очередь, нанесла удары с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил.

Теги: Турция, Сирия, беженцы, Евросоюз
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