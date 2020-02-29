Турция открыла свои границы для стремящихся в Евросоюз сирийских беженцев

Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Турция открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает канал NTV.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — сказал турецкий лидер. По его словам, границу уже пересекли 18 тыс. беженцев, а сегодня их число может возрасти до 25–30 тыс. человек.

«Мы не будем закрывать наши двери. Европейский союз должен держать свое слово», — добавил Эрдоган.

Греция предотвратила проникновение из Турции на свою территорию около 4 тыс. сирийских беженцев. Об этом сообщил представитель правительства страны Стелиос Петсас, передает Reuters. Между полицией и беженцами на границе происходят столкновения, правоохранители применяют слезоточивый газ, чтобы остановить мигрантов.