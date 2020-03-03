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Как сирийские беженцы переправляются из Турции в Европу. Фоторепортаж

Несколько дней назад Турция открыла для беженцев границы с Европой. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении своих обещаний покончить с миграционным кризисом и предупредил о миллионах беженцев. Что происходит на турецкой границе — в фоторепортаже РБК
Фото: Cansu Alkaya / Reuters
Турция граничит с входящими в ЕС Грецией и Болгарией на западе
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границ с Евросоюзом. «Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — сообщил турецкий лидер
Фото: Marko Djurica / Reuters
По данным на 1 марта, границу пересекли​ более 76 тыс. мигрантов
Фото: Giannis Papanikos / AP

​Греция выставила на границе полицейские кордоны. В первый день открытия границы, по сообщениям греческих властей, полиция предотвратила проникновение на территорию страны около 4 тыс. беженцев из Сирии

Фото: Darko Bandic / AP
На границе Турции и Греции уже несколько дней продолжаются столкновения беженцев с полицией
Фото: Giannis Papanikos / AP

Задержанный греческой полицией мигрант недалеко от города Орестиада

Фото: Darko Bandic / AP

Франция заявила​ о готовности помочь Болгарии и Греции защитить свои границы

Фото: Burak Kara / Getty Images
Официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас назвал ситуацию на границе с Турцией угрозой национальной безопасности
Фото: Marko Djurica / Reuters
Турция и ЕС договорились о сотрудничестве, которое должно было предотвратить миграционный кризис в 2016 году. Евросоюз обещал финансовую помощь, Анкара, в свою очередь, согласилась принять обратно всех мигрантов, которые уже попали в Европу
Фото: Umit Bektas / Reuters

Ситуация в Сирии обострилась в последний месяц из-за взаимных атак сирийских правительственных войск и турецкой армии, поддерживающей оппозицию

Теги: мультимедиа, Турция, беженцы, Сирия
Материалы по теме
Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев
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