Общество , 03 мар, 13:26
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Как сирийские беженцы переправляются из Турции в Европу. Фоторепортаж
Несколько дней назад Турция открыла для беженцев границы с Европой. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении своих обещаний покончить с миграционным кризисом и предупредил о миллионах беженцев. Что происходит на турецкой границе — в фоторепортаже РБК
Турция граничит с входящими в ЕС Грецией и Болгарией на западе
29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границ с Евросоюзом. «Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — сообщил турецкий лидер
По данным на 1 марта, границу пересекли более 76 тыс. мигрантов
Греция выставила на границе полицейские кордоны. В первый день открытия границы, по сообщениям греческих властей, полиция предотвратила проникновение на территорию страны около 4 тыс. беженцев из Сирии
На границе Турции и Греции уже несколько дней продолжаются столкновения беженцев с полицией
Задержанный греческой полицией мигрант недалеко от города Орестиада
Франция заявила о готовности помочь Болгарии и Греции защитить свои границы
Официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас назвал ситуацию на границе с Турцией угрозой национальной безопасности
Турция и ЕС договорились о сотрудничестве, которое должно было предотвратить миграционный кризис в 2016 году. Евросоюз обещал финансовую помощь, Анкара, в свою очередь, согласилась принять обратно всех мигрантов, которые уже попали в Европу
Ситуация в Сирии обострилась в последний месяц из-за взаимных атак сирийских правительственных войск и турецкой армии, поддерживающей оппозицию