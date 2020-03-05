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Война в Сирии ,  
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ЕС осудил миграционное давление Турции в политических целях

Использование Турцией миграционного давления в политических целях недопустимо. Об этом говорится в заявлении Совета Европы по внутренним делам.

В сообщении указано, что Евросоюз ценит усилия Турции по размещению более 3,5 млн беженцев, однако ожидает выполнения Анкарой соглашения 2016 года о закрытии границ для мигрантов.

Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев в конце февраля. Тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что страна «не обязана принимать такое количество беженцев». На фоне обострения конфликта между турецкими и сирийскими военными в Сирии, Анкара 2 марта предупредила европейские страны о том, что в скором времени к ним направятся «миллионы сирийских беженцев». Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии указывал, что Турция предпринимает попытки согнать более 100 тыс. беженцев в Грецию.

В итоге, границу Греции и Турции посетили представители ЕС. После этого Брюссель пообещал выделить Афинам до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом.

Теги: Турция, Сирия, беженцы, ЕС
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