Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Франция готова помочь Греции и Болгарии защитить границы от мигрантов с Ближнего Востока. Об этом написал в Twitter французский лидер Эмманюэль Макрон.

«Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести свой вклад в усилия европейцев и оперативно помочь в защите границ», — заявил Макрон.

По его словам, чтобы избежать миграционного и гуманитарного кризиса, страны ЕС должны действовать сообща.

Ранее 1 марта официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас назвал ситуацию с беженцами на границе с Турцией угрозой национальной безопасности страны.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.