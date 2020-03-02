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Политика ,  
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Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Франция готова помочь Греции и Болгарии защитить границы от мигрантов с Ближнего Востока. Об этом написал в Twitter французский лидер Эмманюэль Макрон.

«Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести свой вклад в усилия европейцев и оперативно помочь в защите границ», — заявил Макрон.

По его словам, чтобы избежать миграционного и гуманитарного кризиса, страны ЕС должны действовать сообща.

Ранее 1 марта официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас назвал ситуацию с беженцами на границе с Турцией угрозой национальной безопасности страны.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.

29 февраля Турция открыла свои границы для беженцев из Сирии, которые стремятся в Евросоюз. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, его страна больше не может сдерживать мигрантов, так как ЕС не выполнил свои обязательства по финансированию пребывания мигрантов из Ближнего Востока в Турции.

Теги: Эмманюэль Макрон, Франция, Греция, Болгария, мигранты
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