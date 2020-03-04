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Политика ,  
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Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе

Турецкий президент сообщил, что его страна не стремится к войне, однако попросил Дональда Трампа помочь с военным снаряжением. Эрдоган также поделился ожиданиями от встречи с Владимиром Путиным
Фото: Xinhua / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 марта рассказал, что запросил у президента США Дональда Трампа помощи с боеприпасами для боевых действий в сирийской провинции Идлиб, сообщает NTV. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри. Последний накануне заявил, что Вашингтон будет готов предоставить Турции боеприпасы как союзнику по НАТО.

Комментируя ход военной операции «Весенний щит» в Идлибе, Эрдоган признал, что его страна несет потери в этом конфликте, которые, однако, «слишком малы, чтобы сравнить их» с потерями сирийской стороны. По словам Эрдогана, «Турция умеет сражаться, но не стремится к войне».

Также Эрдоган поделился с журналистами своими ожиданиями касательно предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, первоочередной задачей станет прекращение огня в Идлибе. «У нас пока не было каких-либо предложений от России. После переговоров мы проведем совместную пресс-конференцию с Путиным. Вместе со мной в Россию отправится и группа журналистов, так что никаких секретов не будет», — сказал глава турецкого государства.

Конфликт Сирии и Турции в Идлибе. Главное
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После воздушного удара сирийской правительственной армии 27 февраля, в результате которого погибло более 30 турецких военнослужащих, источник агентства Reuters в Государственном департаменте США сообщил, что Вашингтон готов предоставить Турции дополнительные разведданные и помочь с военным снаряжением. Собеседник агентства при этом отверг возможность участия американских военнослужащих в конфликте и сообщил, что Анкара не запрашивала помощь в соответствии с уставом Североатлантического договора. 

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал 20 февраля, что США прислали Турции батареи ПВО. Он также допустил, что Турция может получить и ЗРК Patriot.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда отряды сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии начали наступление на востоке провинции Идлиб. 27 января Турция начала операцию «Весенний щит». Анкара и Дамаск начали наносить удары по позициям друг друга. Утром 4 марта в Идлибе были убиты два турецких солдата в ходе атаки силами армии Асада.

Автор: Артем Филипенок, Анна Громова
Теги: Сирия, Доналд Трамп, Идлиб
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