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В Идлибе убиты двое турецких солдат

Фото: Gokhan Sahin / Getty Images

Двое турецких военнослужащих убиты в Идлибе 4 марта, еще шестеро ранены в результате атаки сирийских правительственных сил на северо-западе региона. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на Министерство обороны Турции.

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По версии турецкой стороны, сирийские силы первыми начали атаку и сразу попали под ответный огонь. Утром 4 марта на официальной странице в Twitter Минобороны Турции появилось сообщение об уничтожении 9 бойцов РПК (Рабочей партии Курдистана), являющейся, по мнению Анкары, террористической организацией. В ЕС и США также запрещена деятельность РПК. По информации Турции, члены РПК были убиты в ходе воздушной операции на севере Ирака. В сообщении ведомства говорится, что операции будут продолжаться до «нейтрализации последнего террориста».

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В провинции Идлиб 27 февраля погибли более 30 военнослужащих Турции в результате авиаудара сирийской стороны. В ответ Турция начала операцию «Весенний щит», продолжающуюся до сих пор. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 марта прокомментировал в парламенте ход операции, сообщив, что в результате уничтожены более 3,2 тыс. сирийских военных, сообщает Anadolu.

Теги: Идлиб, Минобороны Турции, Сирия
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