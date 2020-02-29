СМИ узнали об отсутствии просьб Турции о помощи у НАТО из-за Идлиба

США заявили о готовности помочь Анкаре после воздушного удара сирийских ВВС, однако не намерены отправлять в зону конфликта своих военнослужащих

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Турция не просила применить статью Североатлантического договора, в которой говорится о поддержке всеми членами альянса страны, которая подвергается нападению. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный источник в Государственном департаменте США.

По его словам, Вашингтон в срочном порядке ищет возможности оказать помощь Анкаре, чьи потери в провинции Идлиб за последние сутки составили более 30 человек. При этом в Госдепе заявили, что не намерены отправлять американских военнослужащих в помощь Турции. В Вашингтоне заверяют, что помощь будет ограничиваться предоставлением разведывательных данных и дополнительного снаряжения.

Ранее президент США Дональд Трамп осудил атаку сирийской правительственной армии, при которой погибли турецкие солдаты. Он выразил поддержку усилиям Анкары, направленным на деэскалацию ситуации на северо-западе Сирии.

Ситуация в провинции Идлиб обострилась в середине этой недели. Поддерживаемые Анкарой отряды исламистов провели наступление на город Саракиб, расположенный на стратегическом шоссе Алеппо – Дамаск, и захватили его. После этого в Турции заявили, что сирийская авиация нанесла воздушный удар, в ходе которого 33 военнослужащих погибли, 32 были ранены.

Министерство обороны России сообщило, что ВКС не наносили воздушных ударов в этом районе, однако при этом указало, что турецкие военные оказались в рядах боевиков.

28 февраля Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили договоренности по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, а также отметили важность повышения координации по каналам министерств обороны двух государств.