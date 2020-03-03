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США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о готовности снабдить турецких военных боеприпасами для действий в Идлибе
Джеймс Джеффри (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Соединенные Штаты готовы вместе с гуманитарной помощью предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в сирийском Идлибе, заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри.

«Турция является нашим союзником по НАТО. Большая часть военных использует американскую технику. Мы позаботимся о том, чтобы снаряжение было готово и пригодно к использованию», — сказал Джеффри.

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил на брифинге, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары на системы ПВО. 20 февраля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вашингтон, возможно, поставит Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot для поддержки действий турецких военных в Идлибе.

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«Речь не идет о появлении американских военнослужащих в Идлибе. Они прислали нам батареи ПВО. Против нашей страны существует воздушная, ракетная, угроза. Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot», — сказал тогда Акар.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда участились столкновения между частями турецкой армии, которые поддерживают сирийскую оппозицию, и правительственными войсками Сирии. 27 января Турция начала операцию «Весенний щит» в ответ на авиаудар со стороны сирийских войск, при котором погибло более 30 турецких военных. Анкара и Дамаск начали наносить удары по позициям друг друга.

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3 марта Анкара сообщила, что за сутки уничтожила 327 военнослужащих сирийской правительственной армии и военную технику на северо-западе Сирии. По данным Минобороны Турции, уничтожены шесть танков, пять самоходных артиллерийских установок, два комплекса ПВО, принадлежавших силам режима президента Сирии Башара Асада.

Агентство Anadolu показало также кадры уничтожения объектов правительственных войск Сирии. На видеозаписи видно, как турецкие беспилотники целятся и уничтожают танки и другие военные транспортные средства.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Идлиб, Турция, Сирия
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