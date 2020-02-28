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Война в Сирии ,  
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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Сергей Лавров (Фото: Juma Mohammad / Global Look Press)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в пятницу в ходе телефонного разговора обсудили договоренности по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», — отметил министр.

Лавров также подтвердил приверженность Москвы договоренностям, достигнутым между президентами России и Турции в отношении возможных действий в Идлибе.

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В частности, министр указал на отмежевание нормальной оппозиции от террористов, а также демилитаризацию «внутреннего пояса» в этой стране таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции САР и российскую военную базу. Кроме того, министр заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного использования автомагистралей, проходящих через эту зону. Лавров указал на то, что это «остается нашими общими с турецкими коллегами целями».

«Другое дело, что выполнять эти цели уже нужно начинать. А поскольку полтора года ничего не получалось, в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня внутри этой идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов», — заключил Лавров.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе разговора Путин и Эрдоган отметили важность повышения координации по каналам министерств обороны двух государств. Кроме того, стороны предложили предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Президенты выразили серьезную озабоченность эскалацией в Идлибе, добавили в пресс-службе. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

28 февраля сирийские военнослужащие нанесли авиаудар по турецким силам в провинции Идлиб. В результате погибли 33 турецких военнослужащих. Еще 32 турецких солдата пострадали. Их госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии.

После гибели военных Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности. Затем турецкие военные нанесли ответные удары с воздуха и земли по позициям сирийской армии в Идлибе. В администрации турецкого президента сообщили, что военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.

Теги: Владимир Путин, Сергей Лавров, Турция, Идлиб, телефонный разговор
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