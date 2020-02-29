В МИДе сообщили о содержании консультаций с Турцией по Идлибу

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Представители России и Турции в ходе консультаций подтвердили нацеленность на снижение напряженности в сирийской провинции Идлиб при продолжении борьбы с силами, которые Совет Безопасности ООН признал террористами. Об этом сообщает МИД России.

Стороны также подтвердили свою нацеленность «на защиту гражданского населения внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся».

Как сообщили в МИДе, российско-турецкие консультаций по Сирии в Анкаре состоялись с 26 по 28 февраля. Со стороны России в них принимали участие спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую межведомственную делегацию возглавил замминистра иностранных дел страны Седат Онал.

«Было продолжено рассмотрение конкретных шагов по достижению прочной стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации на основе обеспечения полного выполнения Меморандума от 4 мая 2017 года и Меморандума от 17 сентября 2018 года», — говорился в сообщении российского МИДа.