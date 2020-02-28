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Кремль назвал не выполненную Турцией в Сирии задачу

Находящиеся в Сирии военнослужащие Турции должны предотвращать террористическую активность боевиков, заявил Дмитрий Песков. Они не справились со своей задачей, резюмировал пресс-секретарь президента
Боевик сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб (Фото: Anas Alkharboutli / EPA / ТАСС)

Турецкие военные не справились со своей задачей, поскольку они должны были контролировать боевиков и блокировать их террористическую активность. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, которое провел президент Владимир Путин.

Песков заявил, что по согласованию и в соответствии с просьбами российской стороны в Идлибе появились наблюдательные посты турецких военных. В их задачи входил контроль за деятельностью боевиков и недопущении их террористической активности и предупреждению агрессивных действий в отношении российских военных объектов.

«Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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