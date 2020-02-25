Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным не позднее 5 марта

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Depo Photos / ZUMA / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии не позднее 5 марта. Об этом сообщил сам Эрдоган, предает агентство Anadolu.

«С президентом России Владимиром Путиным мы договорились в худшем случае встретиться 5 марта», — сказал Эрдоган. По его словам, встреча может состоять либо в Стамбуле, либо в Анкаре, лидеры продолжат обсуждение дорожной карты по сирийскому Идлибу.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что 26 февраля в Турцию приедет российская делегация для обсуждения обстановки в зоне деэскалации.

Турецкий лидер также отметил, что пока нет никаких договоренностей по проведению саммита с участием России, Турции, Германии и Франции.

Материал дополняется