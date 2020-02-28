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Политика ,  
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В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин  (Фото: Сергей Чириков / ТАСС )

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта», — заявил официальный представитель Кремля.

25 февраля Эрдоган сообщил о планах встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии не позднее 5 марта. По его словам, встреча может состояться либо в Стамбуле, либо в Анкаре.

В свою очередь в Кремле говорили, что Москва и Анкара не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран. Вместо этого обсуждается встреча в многостороннем формате. При этом, по словам Пескова, речь не идет о саммите с участием России, Турции, Франции и Германии, так как пока не удалось согласовать графики лидеров этих государств.

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27 февраля Песков также опроверг заявление Эрдогана о встрече с российским лидером 5 марта. «Нет, 5 марта у президента Путина другие рабочие планы», — сказал он тогда.

На следующий день лидеры России и Турции провели телефонный разговор. По словам представителя администрации Эрдогана, в ходе беседы президенты договорились встретиться как можно скорее.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале на фоне взаимных обстрелов турецких сил и сирийской правительственной армии. Турция заявила о гибели 33 своих военнослужащих в результате удара со стороны сил официального Дамаска. В свою очередь она нанесла удары с воздуха и земли по позициям сирийской армии. В Минобороны России сообщили, что погибшие турецкие военные находились в рядах террористических группировок, которые предприняли попытку масштабного наступления.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия
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