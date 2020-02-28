В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков / ТАСС )

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта», — заявил официальный представитель Кремля.

25 февраля Эрдоган сообщил о планах встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии не позднее 5 марта. По его словам, встреча может состояться либо в Стамбуле, либо в Анкаре.

В свою очередь в Кремле говорили, что Москва и Анкара не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран. Вместо этого обсуждается встреча в многостороннем формате. При этом, по словам Пескова, речь не идет о саммите с участием России, Турции, Франции и Германии, так как пока не удалось согласовать графики лидеров этих государств.