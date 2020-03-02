Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек

За последние сутки в Китае было выявлено 202 новых заразившихся вирусом. Число выздоровевших за это время превысило 2,8 тыс. человек. Новыми жертвами вируса стали 42 пациента

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV на территории материкового Китая составляет 80 026 человек. Об этом свидетельствуют последние данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

За сутки китайские власти выявили 202 новых случая заболевания. При этом число вылечившихся и выписанных из больниц пациентов с этим диагнозом достигло 44 462 (2837 выздоровевших за последние сутки).

Количество смертей, вызванных осложнениями на фоне вируса, в Китае достигло 2912 случаев (42 новые жертвы, все — в провинции Хубэй, являющейся очагом распространения заболевания).

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