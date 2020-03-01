Число заболевших коронавирусом во Франции достигло 130 человек

Во Франции с начала эпидемии выявлено 130 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом на пресс-конференции сообщил директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает BFMTV.

По словам Саломона, 116 заболевших сейчас находятся в клиниках, девять из них — в критическом состоянии. Еще 12 человек вылечились от вируса, а двое — умерли.

Уже 12 французских регионов сообщили о выявленных носителях коронавируса. В трех регионах — Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс — подтверждено более десяти случаев заражения.

Из-за коронавируса в департаменте Уаза на севере страны будут закрыты школы в девяти муниципалитетах. В Уазе находится кластер вируса. Саломон призвал сограждан отложить поездки за пределы Евросоюза из-за риска заразиться коронавирусом.