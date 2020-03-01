Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
Лувр временно закрылся из-за коронавируса Общество, 20:07 Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана Политика, 19:37 Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве Общество, 19:36 Путин подписал закон о бесплатном горячем питании школьников Общество, 19:34 СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США Бизнес, 19:22 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта Общество, 19:14 Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку встречи Путина и Эрдогана Политика, 19:03 В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом Общество, 18:21 СМИ узнали о решении Кипра лишить трех иностранцев «золотых паспортов» Политика, 18:16 Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка Общество, 18:11 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 В Анкаре освободили задержанных журналистов «Sputnik Турция» Общество, 17:47 Диетологи назвали подходящие для поста продукты Общество, 17:25 Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса Общество, 17:14
Вирус из Китая ,  
0 

Лувр временно закрылся из-за коронавируса

Фото: Rafael Yaghobzadeh / AP

Французский Лувр временно закрыли из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщается на странице музея в Twitter.

Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой распространения заболевания, сообщает пресс-служба. Все посетители, которые заранее приобрели билеты, могут потребовать вернуть им деньги, говорится в сообщении.

Представители музея извинились за предоставленные неудобства и пообещали информировать о развитии ситуации. Когда музей восстановит работу, пока не сообщается.

Как сообщает BFM TV, Лувр закрыли по инициативе сотрудников музея. Представитель музея Кристиан Галани отметил, что Лувр принимает более 5 тыс. человек ежедневно и работники музея «действительно обеспокоены» из-за скопления такого большого количества людей в замкнутом пространстве.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта
Общество

По последним данным, во Франции коронавирусом заразились около 100 человек. Двое из них погибли, а еще девять находятся в тяжелом состоянии.

В мире зафиксировали более 85 тыс. случаев коронавируса, сообщает ВОЗ. Заболевание подтвердили в 62 странах.

Теги: Париж, музей, коронавирус, Лувр
Материалы по теме
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта
Общество
В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом
Общество
Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter