Лувр временно закрылся из-за коронавируса

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Французский Лувр временно закрыли из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщается на странице музея в Twitter.

Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой распространения заболевания, сообщает пресс-служба. Все посетители, которые заранее приобрели билеты, могут потребовать вернуть им деньги, говорится в сообщении.

Представители музея извинились за предоставленные неудобства и пообещали информировать о развитии ситуации. Когда музей восстановит работу, пока не сообщается.

Как сообщает BFM TV, Лувр закрыли по инициативе сотрудников музея. Представитель музея Кристиан Галани отметил, что Лувр принимает более 5 тыс. человек ежедневно и работники музея «действительно обеспокоены» из-за скопления такого большого количества людей в замкнутом пространстве.