Число жертв нового коронавируса в Италии возросло до 34 человек

Венеция, Италия (Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Число погибших от нового коронавируса в Италии достигло 34 человек, сообщает Ansa со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли. Ранее сообщалось о 21 жертве заболевания.

По его данным, число заразившихся вирусом возросло до 1577 человек. Помимо этого 84 человека выздоровели. Борелли рассказал, что в реанимации находятся 140 человек, из которых 106 — в Ломбардии.

1 марта из-за коронавируса временно закрылся Лувр. Как сообщила дирекция парижского музея, посетители, которые приобрели билеты в лувр заранее, могут вернуть деньги. Дата возобновления работы музея не сообщается.

Кроме того, в Чехии были выявлены первые три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Заболевшие недавно приехали из Милана. Среди них есть американка, которая учиться в Италии. По словам главы чешского Минздрава Адама Войтеха, все больные находятся в хорошем состоянии.