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Вирус из Китая ,  
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За пределами Китая коронавирусом заболели уже более 7 тыс. человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV за пределами Китая превысило отметку в 7 тыс. человек. Об этом говорится в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно этим данным, за последние сутки вне КНР было выявлено 1160 новых случаев заболевания. В общей сложности число заразившихся за пределами Китая составляет 7169 человек.

Больше всего новых заболевших в Южной Корее — 586 человек за последние сутки. На втором месте Италия с 240 новыми случаями, на третьем — Иран (205 подтвержденных заразившихся за сутки).

Вирус распространился уже на 58 стран (пять новых за сутки — Монако, Азербайджан, Эквадор, Катар и Ирландия). Зафиксировано 18 новых смертей вне Китая. В общей сложности, за пределами КНР погибли уже 104 человека.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта
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По подсчетам ВОЗ, во всем мире коронавирусом заразились 87 137 человек, 79 968 из них — в Китае.

1 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что в стране от вызванных вирусом 2019-nCoV осложнений погибли уже 34 человека. По его словам, в реанимации находятся 140 человек, большинство из которых — в Ломбардии.

До этого Россия заявила об ограничении авиасообщения с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса в этой стране. Продолжат выполнять регулярные рейсы только авиакомпании «Аэрофлот» и Korean Air.

Теги: коронавирус, ВОЗ, эпидемия
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