В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек

В Италии зафиксировали 821 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает агентство ANSA.

Число погибших от коронавируса возросло до 21 человека, уточнил он. По словам чиновника, речь идет о заразившихся в возрасте от 70 лет.

Накануне Боррелли сообщал о 650 выявленных случаев заболевания в Италии. Число жертв составляло 17 человек. Наибольшее число заразившихся зафиксировали в северных областях Италии — Ломбардии и Венето.

Из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом в Италии МИД России и Роспотребнадзор рекомендовали россиянам не посещать страну, а Ростуризм дал указание приостановить формирование и продажу в Италию туров. При этом авиасообщение с Италией пока не ограничили.