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МИД посоветовал не ездить в Италию и Южную Корею из-за коронавируса

Также министерство рекомендовало воздержаться от поездок в Иран. В ведомстве посоветовали соотечественникам, находящимся в этих странах, передать свои контактные данные российским посольствам в Риме, Тегеране и Сеуле
Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею из-за вспышки коронавирусной инфекции в этих странах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

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В ведомстве посоветовали соотечественникам, находящимся в этих странах, передать свои контактные данные российским посольствам в Риме, Тегеране и Сеуле. Кроме того, гражданам России следует связаться с контактным центром российского МИДа, чтобы сообщить свои личные данные, предпочтительный вид связи и фактическое местонахождение для учета и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых мерах реагирования из-за распространения коронавируса.

В министерстве также посоветовали соотечественникам установить на смартфон мобильное приложение «Зарубежный помощник».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что авиасообщение между Россией и Южной Кореей с 1 марта будет ограничено. Решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Летать в Сеул после 1 марта смогут только две авиакомпании: «Аэрофлот» и его чартерная дочерня компании «Аврора». Им разрешили полеты, чтобы вывезти из Южной Кореи российских граждан. Еще две авиакомпании, обслуживающие это направление, — S7 и «Якутия» — прекратят полеты в Корею.

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В S7 это решение назвали «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок». «Мы не видим логических обоснований такого решения», — заявил РБК гендиректор S7 Group Антон Еремин.

В «Аэрофлоте» РБК рассказали, что пассажиры начали возвращать ранее купленные билеты в Италию, Южную Корею и Иран. «Мы фиксируем обращения пассажиров по вопросам возврата билетов в указанных направлениях», — сказали в компании. При этом объемы возврата в «Аэрофлоте» оценить пока не смогли, их можно будет определить только по фактической загрузке самолетов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после заседания штаба заявила, что все граждане России, заболевшие пневмонией, обязательно пройдут тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. По ее словам, пневмония — наиболее частое и опасное осложнение в результате заражения новым коронавирусом.

Вирус начал распространяться из китайского города Ухань в декабря 2019 года. По данным на 26 февраля, общее количество точно установленных зараженных в мире превысило 80 тыс. человек, из них более 78 тыс. подтвержденных случая зафиксировано в Китае. Умерли более 2,7 тыс. человек.

Автор: Ксения Аскерова
Теги: МИД России, Италия, Иран, Южная Корея, коронавирус, россияне
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