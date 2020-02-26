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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию и Иран из-за коронавируса

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Роспотребнадзор рекомендует россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом в этих странах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным, в Республике Корея зарегистрировано 977 заболевших (11 умерли), в Иране — 95 (15 умерли), в Италии — 283 (семеро умерли). Избегать поездок в эти страны рекомендуется до стабилизации эпидемиологической обстановки.

«ВОЗ предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран», — отмечается в сообщении.

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Накануне посольство России в Риме посоветовало россиянам воздержаться от поездок в северные регионы Италии. Очаги распространения коронавируса находятся в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что клиенты стали отказываться от туров в Италию.

По последним данным, из-за инфекции, которая начала распространяться в китайском Ухане, умерли более 2,7 тыс. человек. По данным китайских властей, в КНР заразились более 77,6 тыс., во всем мире — 80,3 тыс. ВОЗ сообщает о 79,3 тыс. зараженных.

Теги: коронавирус, вирус, болезнь, Италия, Иран, Южная Корея
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