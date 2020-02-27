Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17 человек

Фото: Marco Passaro / Global Look Press

Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17 человек, также в стране зафиксировано 650 случаев заражения. Об этом на пресс-конференции заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает агентство ANSA.

По словам Боррелли, больше всего заболевших в Ломбардии — 403 человека. В этом регионе число выздоровевших достигло 40 человек, при этом 14 заразившихся скончались. Всего по стране выздоровели 45 человек.

Из-за вспышки коронавируса в Италии Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в эту страну. Также МИД России и Роспотребнадзор посоветовали воздержаться от поездок в Италию.

Ограничения коснулись и авиасообщения. Рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia, прилетающие из Италии в столичный аэропорт Шереметьево, с 1 марта будут обслуживаться только в терминале F.