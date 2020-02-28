Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 февраля

Россия временно ограничивает въезд на свою территорию из Южной Кореи и Ирана — двух крупных очагов распространения коронавируса. Ранее Москва уже ограничила авиасообщение с этими странами. Попасть в Россию въезжающие из Ирана и Южной Кореи смогут только через Шереметьево. Отменяются поезда в Италию, авиарейсы из этой европейской страны с 1 марта также будут обслуживаться только в терминале F Шереметьево.