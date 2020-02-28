Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 февраля
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 824 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 83 272 человека.
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По последним данным ВОЗ (на 27 февраля), всего заражено 82 249 человек (в том числе в материковом Китае 78 630, умерли 2747 заболевших). За пределами материкового Китая в 48 странах и территориях по всему миру зафиксировано 3664 подтвержденных случая заражения и 57 случаев летального исхода.
- Всего умерло 2858 человек (онлайн-данные SCMP).
Ситуация в России
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Россия временно ограничивает въезд на свою территорию из Южной Кореи и Ирана — двух крупных очагов распространения коронавируса. Ранее Москва уже ограничила авиасообщение с этими странами. Попасть в Россию въезжающие из Ирана и Южной Кореи смогут только через Шереметьево. Отменяются поезда в Италию, авиарейсы из этой европейской страны с 1 марта также будут обслуживаться только в терминале F Шереметьево.
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На фоне эпидемии российский рынок акций вслед за торгами на остальных площадках резко снижается. 27 февраля индекс Мосбиржи на момент закрытия торгов упал на 3,37%, до 2915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%.
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Российские туроператоры приостанавливают продажи туров в Италию. Там число жертв коронавируса возросло до 17 человек, а всего зафиксировано 650 случаев заражения.