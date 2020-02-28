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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 82 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: Yara Nardi / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 824 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 83 272 человека.

  • По последним данным ВОЗ (на 27 февраля), всего заражено 82 249 человек (в том числе в материковом Китае 78 630, умерли 2747 заболевших). За пределами материкового Китая в 48 странах и территориях по всему миру зафиксировано 3664 подтвержденных случая заражения и 57 случаев летального исхода.

  • Всего умерло 2858 человек (онлайн-данные SCMP).

Ситуация в России

  • Россия временно ограничивает въезд на свою территорию из Южной Кореи и Ирана — двух крупных очагов распространения коронавируса. Ранее Москва уже ограничила авиасообщение с этими странами. Попасть в Россию въезжающие из Ирана и Южной Кореи смогут только через Шереметьево. Отменяются поезда в Италию, авиарейсы из этой европейской страны с 1 марта также будут обслуживаться только в терминале F Шереметьево.

  • На фоне эпидемии российский рынок акций вслед за торгами на остальных площадках резко снижается. 27 февраля индекс Мосбиржи на момент закрытия торгов упал на 3,37%, до 2915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%.

  • Российские туроператоры приостанавливают продажи туров в Италию. Там число жертв коронавируса возросло до 17 человек, а всего зафиксировано 650 случаев заражения.

Ситуация в других странах

  • Первых зараженных обнаружили в Белоруссии и Литве. В Минске заболел студент из Ирана, который прилетел из Баку; заболевшая в Литве вернулась в страну из Италии.

  • На Украине у всех въезжающих из России, ЕС и самопровозглашенных республик Донбасса будут мерить температуру.

  • Вирус продолжает быстро распространяться в Европе. Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом во Франции выросло за сутки с 18 до 38, в Италии от этой инфекции умерли уже 17 человек.

  • Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009-м, предсказали эксперты Bank of America. Впервые за последние 11 лет экономический рост в мире не превысит 3%.

  • Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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