Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника»

На прошлой неделе на глобальных торговых площадках преобладали позитивные настроения, индексы американского фондового рынка держались у исторических максимумов: коронавирус заметно не распространялся за пределами Китая, а внутри страны темпы выявления новых случаев заражения замедлялись, поясняет Шульгин. Лишь в пятницу рынки стали корректироваться, а в понедельник резко упали: индекс Dow Jones упал на максимальные за три года 3,56%, NASDAQ Composite — на 3,71%, S&P 500 — на 3,35%. Просели и другие рынки: индекс развивающихся рынков MSCI EM — на 2,7%, индекс развитых рынков Европы MSCI Europe — на 3,6%.

Хотя российский рынок в понедельник не работал, рубль дешевел на внебиржевых торгах и опускался почти до 65,8 руб. за доллар, отмечает Полевой. Упали в цене и глобальные депозитарные расписки российских голубых фишек на Лондонской бирже, указывают аналитики Альфа-банка: индекс RDX (Russian Depositary Index), отражающий финансовую устойчивость 15 крупнейших компаний, опустился на 5%.

В то же время защитные активы — золото и американские гособлигации — резко подскочили в цене. Кроме того, подорожали акции биофармацевтических компаний США, которые вовлечены в разработку вакцины против коронавируса, отмечают аналитики ITI Capital: например, бумаги Gilead Sciences выросли в цене на 4,59%, Moderna Inc. — на 2%. Капитал стал перетекать в доллар: индекс доллара США (показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) приблизился к максимальным с ноября 2017 года 100 пунктам, замечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Во вторник рубль резко ослаб к доллару вслед за валютами-аналогами.

После того как Всемирная организация здравоохранения отказалась назвать ситуацию с коронавирусом глобальной пандемией и выразила надежду на эффективность разработанных фармкомпаниями препаратов, рынки немного стабилизировались, но волатильность остается высокой, отмечают эксперты.

Как отреагировали акции Во вторник упали акции практически всех российских голубых фишек, в том числе «Газпрома», Сбербанка, ЛУКОЙЛа, АЛРОСА, X5 Retail Group, «Норильского никеля», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти», НОВАТЭКа. Зато подорожали акции золотодобывающих компаний: «Полюса» — на 3,2%, золотодобывающего холдинга «Селигдар» — на 1,34%, «Лензолота» — на 2,05%. Помимо этих трех в первой сотне компаний — лидеров по объему торгов вторника оказалось еще лишь пять эмитентов, котировки которых выросли, а не обвалились.

Чем вирус грозит мировым рынкам и России

Стремительное распространение коронавируса подогревает страхи инвесторов о том, что восстановление китайской экономики будет не таким быстрым, как предполагалось ранее, а это негативно отразится на прибылях глобальных корпораций, говорит аналитик «Финама» Сергей Дроздов. Экономическая активность в стране уже месяц остается очень низкой — по оценкам Bloomberg Economics, около 60% от потенциала, и пока нет предпосылок для ее быстрого восстановления, поскольку даже после резкого снижения числа новых случаев коронавируса власти еще на какое-то время оставят карантин в силе, пишут аналитики Сбербанка.

Экономический ущерб от коронавируса, скорее всего, будет более значительным, чем рынки предполагали ранее, признают они: «В этих условиях многие компании могут сокращать инвестиции, а некоторые наиболее пострадавшие — даже начать увольнять сотрудников и, возможно, банкротиться». «Многие корпорации уже заявили о негативных последствиях для продаж, вызванных распространением болезни и мерами по ее ограничению», — предупреждает аналитик «Альфа-Капитала» по рынку акций Максим Бирюков.

Вирусная турбулентность Следует отметить, что сейчас финансовыми рынками управляют новости и слухи далеко не экономического характера, поэтому наблюдается очень высокая волатильность, сетует Шульгин. «Например, участники рынка услышали новость о том, что испанская полиция изолировала 1 тыс. постояльцев отеля на Канарских островах, и мы видим дополнительное давление в европейских индексах, хотя американский фондовый рынок сегодня демонстрирует признаки стабилизации, поскольку Штатам пока удается быть изолированным от распространения инфекции «островом», — говорит он. Победить рыночную турбулентность смогут новости о том, что распространение инфекции удалось взять под контроль, но прогнозировать это невозможно, отмечает эксперт.

«В ближайшее время рискованные активы, в том числе рубль, могут оказаться под сильным давлением, и мы не исключаем возобновления его резкого падения», — прогнозируют аналитики Сбербанка. Однако не все эксперты согласны с таким пессимистичным прогнозом. Глобальные рынки могут просесть на 2–5%, оценивает Дроздов, и российские индексы также могут снизиться на волне всеобщего пессимизма: индекс Мосбиржи — до 2950 пунктов, индекс РТС — до 1425 пунктов. В то же время такое снижение — «стандартное», подчеркивает эксперт: пока индексы не упали на 20% от своих максимумов, что знаменовало бы начало «медвежьего» рынка, рано говорить о сломе тренда на рост.

Российский фондовый рынок остается привлекательным с точки зрения доходности, считает и Шульгин: «При условии, что вирус не превратится в глобальную эпидемию, российские акции, весьма вероятно, продемонстрируют V-образный отскок».

Потенциал укрепления доллара также ограничен, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев: на следующей неделе состоится встреча ОПЕК+, итоги которой будут определяющими для цен на нефть в среднесрочной перспективе. В ожидании встречи курс доллара, скорее всего, будет оставаться в диапазоне 64–66 руб., полагает эксперт. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович оценивает потенциал снижения рубля в 66–67 за доллар, но напоминает об обострившихся геополитических рисках, связанных с появившимися сообщениями о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2020 году. В условиях общей напряженности инвесторов это может дополнительно ослабить курс национальной валюты, считает эксперт.