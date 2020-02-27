Аэропорт Шереметьево переведет в терминал F рейсы из Италии
Рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia, прилетающие из Италии в столичный аэропорт Шереметьево, с 1 марта будут обслуживаться только в терминале F. Об этом сообщила ТАСС глава дирекции общественных связей воздушной гавани Анна Захаренкова.
При этом, по ее словам, вылетать самолеты в Италию продолжат из терминалов, указанных в расписании.
В настоящее время терминал F принимает только рейсы из Китая. С 1 марта в этом же терминале будут принимать также рейсы из Южной Кореи и Ирана.
В целях предупреждения распространения коронавируса в России терминал F оборудовали тепловизорами и специальными помещениями для медицинского обследования.