Аэропорт Шереметьево переведет в терминал F рейсы из Италии

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Рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia, прилетающие из Италии в столичный аэропорт Шереметьево, с 1 марта будут обслуживаться только в терминале F. Об этом сообщила ТАСС глава дирекции общественных связей воздушной гавани Анна Захаренкова.

При этом, по ее словам, вылетать самолеты в Италию продолжат из терминалов, указанных в расписании.

В настоящее время терминал F принимает только рейсы из Китая. С 1 марта в этом же терминале будут принимать также рейсы из Южной Кореи и Ирана.

В целях предупреждения распространения коронавируса в России терминал F оборудовали тепловизорами и специальными помещениями для медицинского обследования.