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Туроператоры начали прекращать продажу туров в Италию

Российские туроператоры начали прекращать продажи туров в Италию после соответствующего указания Ростуризма. В качестве замены клиентам готовы предложить Анталью и Сочи
Фото: Remo Casilli / Reuters

Несколько российских туроператоров заявили, что приостанавливают продажи туров в Италию из-за распространения в этой стране коронавируса, подтвердили РБК в Tez Tour, PАС Group и «Интуристе».

В PAC Group заявили РБК, что продолжат исполнять обязательства по уже проданным турам. «Для тех клиентов, которые захотят аннулировать ранее оплаченную поездку, предлагаем альтернативу или возврат денежных средств согласно законодательству РФ», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В соответствии с официальным распоряжением регулятора, приостановлены продажи туров в Иран и Италию. Туров в Южную Корею у «Интуриста» не было в продаже. Дополнительные комментарии будут объявлены отдельно на сайте туроператора в разделе «новости компании» в ближайшее время», — сообщили РБК в пресс-службе «Интуриста».

В TEZ Tour «Ведомостям» также заявили о том, что приостановили продажу туров в Италию до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране. Клиентам предложено обращаться в агентство и там аннулировать или перебронировать туры.

Как сообщил агентству ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, всего в Италии сейчас находятся около 20 тыс. российских путешественников. 6 тыс. из них входят в организованные группы. «Они в плановом порядке будут завершать свое путешествие», — сказал Горин.

Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран
Общество

Накануне приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран рекомендовал Ростуризм. Там отметили, что в сложившихся обстоятельствах туристы «имеют безусловное право требовать расторжения договора <...> или изменения его условий».

Италия — одно из популярных направлений отдыха у российских туристов. По данным погранслужбы ФСБ, в 2019 году Италию с целями туризма посетили 966,9 тыс. россиян. Турпоток вырос за год на 20%, а всего за прошлый год туда приехали 1,3 млн россиян.

По информации Corriere Della Sera, всего в Италии заразились коронавирусом 528 человек, 14 из них умерли. Наибольшее число заболевших в северной провинции Ломбардия. В этом же регионе вылечившимися признаны 37 человек (всего в Италии 42).

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева
Теги: Италия, Ростуризм
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