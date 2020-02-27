Туроператоры начали прекращать продажу туров в Италию

Российские туроператоры начали прекращать продажи туров в Италию после соответствующего указания Ростуризма. В качестве замены клиентам готовы предложить Анталью и Сочи

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Несколько российских туроператоров заявили, что приостанавливают продажи туров в Италию из-за распространения в этой стране коронавируса, подтвердили РБК в Tez Tour, PАС Group и «Интуристе».

В PAC Group заявили РБК, что продолжат исполнять обязательства по уже проданным турам. «Для тех клиентов, которые захотят аннулировать ранее оплаченную поездку, предлагаем альтернативу или возврат денежных средств согласно законодательству РФ», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В соответствии с официальным распоряжением регулятора, приостановлены продажи туров в Иран и Италию. Туров в Южную Корею у «Интуриста» не было в продаже. Дополнительные комментарии будут объявлены отдельно на сайте туроператора в разделе «новости компании» в ближайшее время», — сообщили РБК в пресс-службе «Интуриста».

В TEZ Tour «Ведомостям» также заявили о том, что приостановили продажу туров в Италию до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране. Клиентам предложено обращаться в агентство и там аннулировать или перебронировать туры.

Как сообщил агентству ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, всего в Италии сейчас находятся около 20 тыс. российских путешественников. 6 тыс. из них входят в организованные группы. «Они в плановом порядке будут завершать свое путешествие», — сказал Горин.