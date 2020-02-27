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Греф предложил властям использовать распознавание лиц против коронавируса

Глава Сбербанка рассказал, что специалисты банка следят за тем, что делают их коллеги в Китае, и готовы предложить свои наработки правительству. По словам Германа Грефа, он знает, что власти сейчас «пытаются разработать план «Б»
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Герман Греф (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Руководство Сбербанка обсуждает с правительством России использование технологий искусственного интеллекта (AI) для распознавания лиц в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я знаю, что правительство сейчас пытается разработать план «Б»... Мы сказали, что если понадобится наша поддержка, например, инструменты с применением искусственного интеллекта — сейчас у нас есть технологии по распознаванию лиц, мы также разрабатываем технологию по распознаванию лиц в масках», — сказал глава банка Герман Греф во время телефонной конференции, передает корреспондент РБК.

Глава Сбербанка также отметил, что специалисты банка следят за тем, что делают их коллеги в Китае, и пытаются найти собственные решения.

После начала в Китае эпидемии COVID-19 местная компания Minivision разработала новый алгоритм идентификации людей, основанный на распознавании лиц по глазам. Необходимость нового способа возникла после того, как местные жители начали носить защитные маски. Система Minivision позволяет почти мгновенно распознавать людей в масках, идентифицировать людей без масок и предупреждать об их появлении, а также дистанционно измерять температуру. О создании аналогичной системы сообщила и компания Tencent Youtu.

Собянин заявил о применении системы распознавания лиц из-за коронавируса
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21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы принимают дополнительные меры, чтобы не допустить проникновения коронавируса в город. К числу таких мер он отнес и использование при мониторинге потенциальных носителей вируса камер видеонаблюдения системы распознавания лиц.

«Соблюдение режима постоянно контролируется, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер», — написал Собянин в своем блоге.

Мэр Москвы пояснил, что с помощью системы видеоаналитики смогли установить водителя такси, который доставил из аэропорта прилетевшую в Москву девушку, у которой был обнаружен (ошибочно, как позднее выяснилось) коронавирус. Кроме того, с помощью камер выявили факт нарушения соседкой госпитализированной девушки предписания оставаться дома.

В октябре 2019 года СК сообщил, что его эксперты научились распознавать на видео скрытые под маской лица.

Facebook научился бороться с распознаванием лиц на видео
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Тогда же жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский районный суд с требованием признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. Она объясняла свое требование тем, что подобная система является вмешательством в личную жизнь граждан и нарушает закон о хранении персональных данных. Однако суд иск отклонил.

В четверг, 23 января, стало известно, что Попова и оппозиционер Владимир Милов подали иск с требованием запретить использование системы распознавания лиц на митингах. Иск они направили в Тверской суд столицы, ответчиками по нему стали МВД Москвы и департамент информационных технологий. Заседание назначено на 3 марта.

Авторы: Евгений Калюков, Татьяна Ломская
Теги: Герман Греф, Сбербанк, коронавирус
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