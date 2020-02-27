Греф предложил властям использовать распознавание лиц против коронавируса

Глава Сбербанка рассказал, что специалисты банка следят за тем, что делают их коллеги в Китае, и готовы предложить свои наработки правительству. По словам Германа Грефа, он знает, что власти сейчас «пытаются разработать план «Б»

Герман Греф (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Руководство Сбербанка обсуждает с правительством России использование технологий искусственного интеллекта (AI) для распознавания лиц в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я знаю, что правительство сейчас пытается разработать план «Б»... Мы сказали, что если понадобится наша поддержка, например, инструменты с применением искусственного интеллекта — сейчас у нас есть технологии по распознаванию лиц, мы также разрабатываем технологию по распознаванию лиц в масках», — сказал глава банка Герман Греф во время телефонной конференции, передает корреспондент РБК.

Глава Сбербанка также отметил, что специалисты банка следят за тем, что делают их коллеги в Китае, и пытаются найти собственные решения.

После начала в Китае эпидемии COVID-19 местная компания Minivision разработала новый алгоритм идентификации людей, основанный на распознавании лиц по глазам. Необходимость нового способа возникла после того, как местные жители начали носить защитные маски. Система Minivision позволяет почти мгновенно распознавать людей в масках, идентифицировать людей без масок и предупреждать об их появлении, а также дистанционно измерять температуру. О создании аналогичной системы сообщила и компания Tencent Youtu.