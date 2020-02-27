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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 27 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 82 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 497 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 82 137 человек.

  • По последним данным ВОЗ (на 25 февраля), всего заражены 81 109 человек (из них в материковом Китае — 78 191, умерли 2718 заболевших). За пределами материкового Китая в 37 странах и территориях по всему миру зафиксировано 2918 подтвержденных случаев заражения и 459 случаев летального исхода.

  • Умер 2 801 человек (онлайн-данные SCMP).

Ситуация в России

  • Сергей Собянин призвал китайского посла повлиять на находящихся в Москве соотечественников, нарушающих режим изоляции. Мэр сообщил, что с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек — граждане КНР. Градоначальник попросил посла «с пониманием» отнестись к мерам, принимаемым по отношению к приезжающим из Китая.

  • Все россияне, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке будут проходить тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пневмония является самым тяжелым осложнением нового типа коронавируса.

  • Россия смогла получить штамм коронавируса и уже разработала пять прототипов вакцины, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

  • У троих граждан России, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция COVID-2019». Под наблюдением остаются также члены их семей. Всего на борту лайнера были 24 российских гражданина, из них 21 уже вернулся на родину.

Ситуация в других странах

  • После вспышки эпидемии в Италии болезнь начала быстрее распространяться по Европе. Вслед за Швейцарией, Австрией, Германией и Испанией о первом случае заражения коронавирусом заявили власти Греции, Грузии, Румынии и Норвегии, а также Дании и Эстонии.

  • Российский МИД рекомендовал туристам не посещать Италию и Южную Корею из-за быстрого распространения коронавируса в этих странах. С 1 марта Россия ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

  • Круизный лайнер из Италии MSC Meraviglia не получил разрешение на заход в порт Очо-Риос на Ямайке и в Джорджтаун на Каймановых Островах, после того как стало известно, что один из членов экипажа заболел гриппом. На борту находятся 4,5 тыс. пассажиров и более 1,6 тыс. членов экипажа

  • Закрытый на карантин отель на острове Тенерифе смогут покинуть около 100 туристов, которые прибыли недавно и не контактировали с постояльцами отеля. Всего в нем проживают около тысячи человек, в том числе двое россиян.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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