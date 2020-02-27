Китайский коронавирус. Самое актуальное на 27 февраля
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 497 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 82 137 человек.
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По последним данным ВОЗ (на 25 февраля), всего заражены 81 109 человек (из них в материковом Китае — 78 191, умерли 2718 заболевших). За пределами материкового Китая в 37 странах и территориях по всему миру зафиксировано 2918 подтвержденных случаев заражения и 459 случаев летального исхода.
- Умер 2 801 человек (онлайн-данные SCMP).
Ситуация в России
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Сергей Собянин призвал китайского посла повлиять на находящихся в Москве соотечественников, нарушающих режим изоляции. Мэр сообщил, что с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек — граждане КНР. Градоначальник попросил посла «с пониманием» отнестись к мерам, принимаемым по отношению к приезжающим из Китая.
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Все россияне, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке будут проходить тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пневмония является самым тяжелым осложнением нового типа коронавируса.
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Россия смогла получить штамм коронавируса и уже разработала пять прототипов вакцины, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
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У троих граждан России, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция COVID-2019». Под наблюдением остаются также члены их семей. Всего на борту лайнера были 24 российских гражданина, из них 21 уже вернулся на родину.