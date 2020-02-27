Китайский коронавирус. Самое актуальное на 27 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 82 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались. Главное — в материале РБК

По последним данным ВОЗ (на 25 февраля), всего заражены 81 109 человек (из них в материковом Китае — 78 191, умерли 2718 заболевших). За пределами материкового Китая в 37 странах и территориях по всему миру зафиксировано 2918 подтвержденных случаев заражения и 459 случаев летального исхода.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 497 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 82 137 человек.

Сергей Собянин призвал китайского посла повлиять на находящихся в Москве соотечественников, нарушающих режим изоляции. Мэр сообщил, что с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек — граждане КНР. Градоначальник попросил посла «с пониманием» отнестись к мерам, принимаемым по отношению к приезжающим из Китая.

Все россияне, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке будут проходить тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пневмония является самым тяжелым осложнением нового типа коронавируса.

Россия смогла получить штамм коронавируса и уже разработала пять прототипов вакцины, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.