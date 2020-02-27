В Дании и Эстонии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом

Фото: Liu Kun / Xinhua / Global Look Press

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк, передает ERR.

По его словам, заболевшим оказался гражданин Ирана, постоянно проживающий в Эстонии. Заразившийся приехал в страну на автобусе из Риги и уже на автовокзале вызвал себе скорую помощь.

Помимо этого, стало известно о первом случае заражения в Дании. Новый коронавирус обнаружили у сотрудника телеканала TV 2, который вернулся с горнолыжного курорта на севере Италии, сообщает телеканал со ссылкой на Национальный совет по вопросам здравоохранения. Сейчас мужчину изолировали в его доме на острове Зеландия, а у жены и сына, путешествовавших вместе с ним, коронавирус не выявили.

Коронавирус начал быстрее распространяться в Европе после вспышки в Италии. Вслед за Швейцарией, Германией, Австрией и Испанией о первых случаях заражения COVID-2019 сообщили власти Греции, Румынии, Грузии и Норвегии.