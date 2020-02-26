Вирус из Китая , 26 фев, 22:09
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В Грузии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
В Грузии выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила
министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Ambebi.
Министр уточнила, что речь идет о гражданине Грузии, который накануне вернулся из Ирана.
По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 80 тыс. человек. Наибольшее число инфицированных, почти 78 тыс., находятся на территории Китая.
В последние дни количество зараженных стремительно растет в Южной Корее, Италии и Иране. Кроме того, накануне первые случаи заболевания впервые выявили в Швейцарии и Австрии, а 26 февраля коронавирус подтвердился у жительницы Салоник в Греции.