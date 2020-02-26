В Грузии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

В Грузии выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила

министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Ambebi.

Министр уточнила, что речь идет о гражданине Грузии, который накануне вернулся из Ирана.

По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 80 тыс. человек. Наибольшее число инфицированных, почти 78 тыс., находятся на территории Китая.

В последние дни количество зараженных стремительно растет в Южной Корее, Италии и Иране. Кроме того, накануне первые случаи заболевания впервые выявили в Швейцарии и Австрии, а 26 февраля коронавирус подтвердился у жительницы Салоник в Греции.