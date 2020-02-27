В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Румынии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает местный телеканал Antena 3 со ссылкой на министра здравоохранения страны Виктора Костача.

Заболевание диагностировали у жителя региона Горж. Сообщается, что он общался с итальянцем, который приехал в Румынию на несколько дней. Как уточнил министр, у зараженного нет симптомов заболевания. «Состояние мужчины хорошее, у него нет симптомов, нет причин беспокоиться», — сказал Костач. По его словам, в целях безопасности родственники мужчины пробудут на карантине 14 дней.

Вспышка нового вида коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, однако вирус распространился за пределы Китая. По всему миру от нового заболевания умерли 2 770 человек. Как сообщала Национальная комиссия по здравоохранению Китая, в стране зафиксировали 78 064 подтвержденных случаев заболевания. Согласно оценке South China Morning Post, число зараженных по всему миру составляет 81 260 человек.

В Италии к настоящему моменту от коронавируса скончались 11 человек, а число зараженных превысило 300 человек. Это самые высокие показатели заболеваемости и смертности от нового вируса среди европейских стран.