В Норвегии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Норвегии зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавиурса. Об этом сообщает Норвежский институт национального здоровья.

Факт заражения был выявлен у жителя региона Северная Норвегия после того, как он вернулся из Китая. Однако уточняется, что у пациента не проявляются симптомы болезни.

«Анализ проведенного сегодня теста показывает слабый положительный результат, тогда как предыдущий анализ был отрицательным. Анализы образца показывают следы коронавируса», — приводятся в сообщении слова директора департамента инфекционного контроля и готовности Норвежского института Лайна Волда. По его словам, маловероятно, что зараженный представляет опасность для других. Однако в целях безопасности он находится дома на карантине, за его состояниям следят местные медицинские службы.

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