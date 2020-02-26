Вирус из Китая , 26 фев, 13:21
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Закрытый на карантин из-за коронавируса отель на Канарах. Фоторепортаж
25 февраля в одном из отелей на Тенерифе ввели карантин из-за постояльца, у которого обнаружили коронавирус. В гостинице H10 Costa Adeje Palace находятся около тысячи туристов. Как выглядит закрытый отель — в фоторепортаже РБК
О том, что отель закрыт по медицинским причинам, отдыхающих оповестили во вторник, 25 февраля
Коронавирус обнаружили у постояльца из Италии, который отдыхал в отеле с женой. Мужчину отправили в госпиталь в Санта-Крус-де-Тенерифе
Отель H10 Costa Adeje Palace закрыт для входа, в нем находятся около тысячи отдыхающих, среди них двое россиян. Туристам запрещено выходить из здания
Рядом с отелем работают полицейские патрули
Как долго отдыхающим придется пробыть взаперти, неизвестно. На сайте отеля при попытке забронировать номер появляется предупреждение, что он временно закрыт на ближайшие дни
Тех, у кого уже запланирован отдых в этом отеле, администрация обещает разместить в другом отеле сети на Тенерифе
В Италии, откуда на Тенерифе прибыл турист с коронавирусом, среди европейских стран больше всего заболевших новой инфекцией — на 26 февраля больше 300 человек, есть смертельные случаи
В Испании на 26 февраля выявлено девять случаев заражения коронавирусом