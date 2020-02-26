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С двух сайтов СК пропало сообщение о трупе из расследования о деле «Сети»

С сайтов управлений Следственного комитета по Рязанской и Пензенской областей исчезли сообщения об обнаружении в лесу в Рязанской области тела неизвестного мужчины. Первым внимание на это обратило местное издание «7x7».

На эти сообщения региональных управлений СК ссылалась «Медуза» в расследовании о деле запрещенной в России террористической организации «Сеть», которое было опубликовано 21 февраля. В публикации утверждалось, что к убийству этого мужчины могут быть причастны фигуранты дела.

Копии страниц с сайтов СК по Рязанской и Пензенской области остались в кэше, обнаружила «Новая газета». В удаленных со страниц сообщениях говорилось о трупе неизвестного мужчины, который в ноябре 2017 года нашли в лесу возле деревни Лопухи Рязанского района, описывалось телосложение и одежда погибшего. Сейчас сообщения о найденном трупе мужчины остались на страницах СК по Адыгее и Удмуртии, убедился РБК. Мужчину опознали в феврале 2019 года — им оказался Артем Дорофеев, который без вести пропал вместе с девушкой Екатериной Левченко в 2017 году.

В управлении СК по Рязанской области пропажу сообщений объяснили тем, что личность погибшего уже установлена. «Это было в рубрике «Внимание, розыск», как неустановленное лицо. А раз личность установлена, то зачем он там будет висеть?» — приводит ответ пресс-службы регионального ведомства «Новая газета».

РБК также направил запросы в управления Следственного комитета по Рязанской и Пензенской областям.

В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством
Общество

Под «делом «Сети» понимают ряд уголовных дел против активистов в Пензе и Санкт-Петербурге. Их обвинили в создании одноименной организации, которую позднее признали террористической, а также в подготовке атак на органы власти и отделения «Единой России» во время чемпионата мира по футболу и выборов президента в 2018 году.

Обвиняемые признали виду в ходе следствия, но на суде от этого признания отказались, заявив, что их пытали на допросах. Адвокаты фигурантов дела сообщали в СКР о пытках, однако ведомство отказалось возбуждать уголовные дела.

10 февраля суд приговорил семерых фигурантов дела к срокам от шести до 18 лет колонии. В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили российские ученые и врачи, а члены Совета по правам человека при президенте России обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить, насколько эффективными были расследования жалоб фигурантов дела на пытки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле докладывают информацию о деле и общественном резонансе, которое оно вызвало.

СПЧ попросил проверить расследования о жалобах на пытки в деле «Сети»
Общество

26 февраля после публикации «Медузы» родители пропавшей Левченко обратились в прокуратуру Пензенской области с просьбой проверить сообщения о причастности фигурантов дела «Сети» к возможному убийству девушки.

Теги: СК, расследование, сообщения
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