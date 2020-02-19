Российские врачи подписали письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

Вслед за учеными открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» составили врачи. Они требуют отменить приговор признанным виновным и осужденным за подготовку атак пензенским активистам

Фигуранты дела «Сети» на оглашении приговора (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

В Facebook врача-дерматолога Анастасии Угрюмовой 18 февраля было опубликовано открытое письмо, в котором высказывается поддержка фигурантам дела «Сети». Подписи под письмом, как следует из списка, поставили более 200 врачей из России, США и Австралии.

«Мы, российские врачи, потрясены демонстративной жестокостью приговора, вынесенного шести молодым людям из Пензы по делу организации «Сеть». Нашу особую озабоченность и негодование вызывает тот факт, что в основу дела легли показания, полученные под физическими и эмоциональными пытками. Это совершенно недопустимо, это неприемлемо в цивилизованной обществе, в стране, где главенствует Закон», — говорится в письме. Его подписанты требуют отменить приговор и пересмотреть дело.

Под делом «Сети» понимают ряд уголовных дел против активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, обвиняемых в создании одноименной организации (была позднее признана террористической и запрещена в России). По версии следствия, ее участники планировали организовать атаки на органы власти и офисы «Единой России» во время чемпионата мира по футболу и выборов президента в 2018 году. При обысках у обвиняемых было найдено оружие. 10 февраля суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Осужденные отрицают свою вину. По их словам, организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», которые следствие называло отработкой боевых действий, являлись игрой в страйкбол. Фигуранты дела заявляют, что следователи и сотрудники ФСБ вынуждали их давать показания под пытками.

«Пытки абсолютно недопустимы, ни при каких ситуациях. Я думаю, что это моя гражданская ответственность — не проходить молча», — заявила РБК врач-психотерапевт, основатель клиники Mental Health Center Амина Назаралиева, подписавшая письмо. По ее словам, молчание в этом случае воспринимается как безразличие. «Люди должны увидеть, что мы против, и они тоже могут высказываться», — добавила она.