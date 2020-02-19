Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 12:12
ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис Общество, 19:57 Сборная России по биатлону назвала состав на одиночную смешанную эстафету Спорт, 19:45 В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом Общество, 19:36 Что такое ОПЕК: как экспортеры нефти регулируют цены Quote, 19:34 Госдеп указал пределы действия санкций США против «дочки» «Роснефти» Политика, 19:33 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:29 Промахи из-за травмы колена. Почему Логинов проиграл индивидуальную гонку Спорт, 19:19 Суд объявил экс-директора «Адамаса» в международный розыск Общество, 19:14 Кокляев допустил поражение Емельяненко в поединке с Исмаиловым Спорт, 19:10 Российские врачи подписали письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» Общество, 19:08 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 19 февраля Общество, 19:00 Путин ответил губернатору о тратах на парк фразой «для Питера не жалко» Политика, 18:54 Крашенинников выступил за неизменность преамбулы Конституции Политика, 18:50 Криптовалюта Tezos подорожала на 1100% за прошедший год Крипто, 18:42
Общество ,  
0 

Российские врачи подписали письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

Вслед за учеными открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» составили врачи. Они требуют отменить приговор признанным виновным и осужденным за подготовку атак пензенским активистам
Фигуранты дела «Сети» на оглашении приговора (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

В Facebook врача-дерматолога Анастасии Угрюмовой 18 февраля было опубликовано открытое письмо, в котором высказывается поддержка фигурантам дела «Сети». Подписи под письмом, как следует из списка, поставили более 200 врачей из России, США и Австралии.

«Мы, российские врачи, потрясены демонстративной жестокостью приговора, вынесенного шести молодым людям из Пензы по делу организации «Сеть». Нашу особую озабоченность и негодование вызывает тот факт, что в основу дела легли показания, полученные под физическими и эмоциональными пытками. Это совершенно недопустимо, это неприемлемо в цивилизованной обществе, в стране, где главенствует Закон», — говорится в письме. Его подписанты требуют отменить приговор и пересмотреть дело.

Под делом «Сети» понимают ряд уголовных дел против активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, обвиняемых в создании одноименной организации (была позднее признана террористической и запрещена в России). По версии следствия, ее участники планировали организовать атаки на органы власти и офисы «Единой России» во время чемпионата мира по футболу и выборов президента в 2018 году. При обысках у обвиняемых было найдено оружие. 10 февраля суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Осужденные отрицают свою вину. По их словам, организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», которые следствие называло отработкой боевых действий, являлись игрой в страйкбол. Фигуранты дела заявляют, что следователи и сотрудники ФСБ вынуждали их давать показания под пытками.

Пикет в поддержку осужденных по делу «Сети». Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Пытки абсолютно недопустимы, ни при каких ситуациях. Я думаю, что это моя гражданская ответственность — не проходить молча», — заявила РБК врач-психотерапевт, основатель клиники Mental Health Center Амина Назаралиева, подписавшая письмо. По ее словам, молчание в этом случае воспринимается как безразличие. «Люди должны увидеть, что мы против, и они тоже могут высказываться», — добавила она.

Врач-кардиолог Тарусской больницы Артемий Охотин, также подписавший письмо, в разговоре с РБК заявил о возмущении «правовым беспределом». «Письмо — хороший повод высказать свое возмущение не индивидуально, а коллективно. Кажется, что так оно прозвучит сильнее, привлечет больше внимания, заставит считаться. Вряд ли кто-то надеется, что одно письмо что-то изменит, но, кроме как на общественное мнение, надеяться не на что», — заявил он.

Врач-невролог сети клиник «Семейная» Павел Бранд заявил РБК, что рассчитывает на пересмотр дела, однако признал, что «это в большей степени позиция, чем ожидаемая реакция». «Приговоры должны быть правосудны и очевидно основываться на каких-то понятных, публичных доказательствах», — сказал он.

Ранее, вскоре после вынесения приговора пензенским фигурантам дела, обращение в поддержку осужденным было опубликовано группой российских и иностранных ученых. На 19 февраля подписи под ним поставили 3115 ученых и научных журналистов. 17 февраля несколько книжных магазинов в России, в том числе московский «Фаланстер», приостановили работу в знак поддержки осужденных.

В Кремле сообщили о принятии во внимание резонанса дела «Сети»
Общество

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли во внимание резонанс вокруг дела «Сети». Вместе с тем он заметил, что сообщения о пытках в отношении фигурантов дела администрацией президента не проверялись, так как это не входит в ее прерогативы.

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко
Теги: врачи, уголовное дело, открытое письмо
Материалы по теме
В Кремле сообщили о принятии во внимание резонанса дела «Сети»
Общество
На пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов
Общество
Несколько книжных магазинов закрылись в поддержку фигурантов дела «Сети»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter