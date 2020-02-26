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В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством

Заявление с просьбой провести проверку подали в прокуратуру родители пропавшей в 2017 году Екатерины Левченко. Ранее о возможной причастности некоторых фигурантов дела «Сети» к убийству писала «Медуза»
Фигуранты дела террористического сообщества «Сеть» во время оглашения приговора (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Родители пропавшей в 2017 году Екатерины Левченко подали в прокуратуру Пензенской области заявление с просьбой проверить сообщения о причастности некоторых фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России) к возможному убийству девушки. Об этом РБК собщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

«Вчера на личном приеме у дежурного прокурора мать Екатерины Левченко передала свое обращение», — сообщила Светлана Артамонова РБК. «Обращение будет рассмотрено в течение 7 дней», — отметила она.

Татьяна и Сергей Левченко сообщили местному изданию «7x7», что изначально заявление в прокуратуре у них не приняли, объяснив это процедурой. В итоге заявление приняли, а родители попросили областного прокурора Наталью Канцерову вынести постановление о передаче материалов дела в региональное управление Следственного комитета (СК) для возбуждения уголовного дела об убийстве. В свою очередь издание «Медуза» со ссылкой на копию заявления супругов Левченко сообщило, что те просят провести «предварительное расследование для решения вопроса об уголовном преследовании по факту причинения смерти нашей дочери Левченко Екатерины Сергеевны фигурантами дела «Сети» — Иванкиным М., Полтавцем А. и Пчелинцевым Д.».

По словам матери пропавшей девушки, заявление в прокуратуру было подано 25 февраля, а уже утром 26 февраля сотрудники угрозыска Управления МВД по Пензенской области опросили супругов «в связи с новыми обстоятельствами», а затем обоих вызвали на допрос в СК.

РБК направил запрос в МВД и СК Пензенской области.

Издание «Медиазона» сообщает, что в заявлении супругов Левченко указано, что их дочь пропала одновременно со своим другом Артемом Дорофеевым, тело которого в 2017 году было найдено в лесу под Рязанью. При этом родители ссылаются на расследование «Медузы», в котором говорилось о возможной причастности к убийству юноши и девушки некоторых из фигурантов дела «Сети», замешанных также в торговле наркотиками. Издание отмечало, что «ФСБ знала о подозрениях в причастности фигурантов дела «Сети» к убийству». Также, как писала Медуза, о том, что Левченко и Дорофеева убили, заявил в разговоре с изданием Алексей Полтавец. Издание привело пересказ от лица Полтавца, который рассказал детали убийства.

Пикет в поддержку осужденных по делу «Сети». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Под делом «Сети» понимают ряд уголовных дел против активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, обвиняемых в создании одноименной организации (была позднее признана террористической и запрещена в России). По версии следствия, ее участники планировали организовать атаки на органы власти и офисы «Единой России» во время чемпионата мира по футболу и выборов президента в 2018 году. При обысках у обвиняемых было найдено оружие.

10 февраля суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. По делу сети Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам заключения за создание террористического сообщества и участие в нем, а Максим Иванкин — к 13 годам. Осужденные отрицают свою вину. По их словам, организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», которые следствие называло отработкой боевых действий, являлись игрой в страйкбол. Фигуранты дела заявляют, что следователи и сотрудники ФСБ вынуждали их давать показания под пытками.

За приговором последовали выступления против приговора. Так, обращение в поддержку осужденным было опубликовано группой российских и иностранных ученых. На 19 февраля подписи под ним поставили 3115 ученых и научных журналистов. Позднее открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» составили врачи, потребовавшие отменить приговор. 17 февраля несколько книжных магазинов в России, в том числе московский «Фаланстер», приостановили работу в знак поддержки осужденных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли во внимание резонанс вокруг дела «Сети». Вместе с тем он заметил, что сообщения о пытках в отношении фигурантов дела администрацией президента не проверялись, так как это не входит в ее прерогативы.

Авторы: Евгений Калюков, Дмитрий Серков
При участии: Маргарита Алехина
Теги: Пензенская область
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