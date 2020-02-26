В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством

Заявление с просьбой провести проверку подали в прокуратуру родители пропавшей в 2017 году Екатерины Левченко. Ранее о возможной причастности некоторых фигурантов дела «Сети» к убийству писала «Медуза»

Фигуранты дела террористического сообщества «Сеть» во время оглашения приговора (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Родители пропавшей в 2017 году Екатерины Левченко подали в прокуратуру Пензенской области заявление с просьбой проверить сообщения о причастности некоторых фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России) к возможному убийству девушки. Об этом РБК собщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

«Вчера на личном приеме у дежурного прокурора мать Екатерины Левченко передала свое обращение», — сообщила Светлана Артамонова РБК. «Обращение будет рассмотрено в течение 7 дней», — отметила она.

Татьяна и Сергей Левченко сообщили местному изданию «7x7», что изначально заявление в прокуратуре у них не приняли, объяснив это процедурой. В итоге заявление приняли, а родители попросили областного прокурора Наталью Канцерову вынести постановление о передаче материалов дела в региональное управление Следственного комитета (СК) для возбуждения уголовного дела об убийстве. В свою очередь издание «Медуза» со ссылкой на копию заявления супругов Левченко сообщило, что те просят провести «предварительное расследование для решения вопроса об уголовном преследовании по факту причинения смерти нашей дочери Левченко Екатерины Сергеевны фигурантами дела «Сети» — Иванкиным М., Полтавцем А. и Пчелинцевым Д.».

По словам матери пропавшей девушки, заявление в прокуратуру было подано 25 февраля, а уже утром 26 февраля сотрудники угрозыска Управления МВД по Пензенской области опросили супругов «в связи с новыми обстоятельствами», а затем обоих вызвали на допрос в СК.

РБК направил запрос в МВД и СК Пензенской области.