В Кремле сообщили о принятии во внимание резонанса дела «Сети»

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Администрация президента не проверяла сообщения о пытках в отношении фигурантов дела запрещенной в России террористической организации «Сеть», так как это не является ее прерогативой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не проверялось со стороны администрации. Сама администрация и не может это проверять. Это не функция администрации президента», — сказал Песков.

Он сообщил, что вся информация по этому делу докладывается президенту, в Кремле также принимают во внимание общественный резонанс, связанный с этим делом.

По словам Пескова, в Кремле также принимают к сведению сообщения СМИ, в которых говорится о реакции тех или иных представителей общества. «Но опять же мы никоим образом не хотим и не собираемся комментировать судебное решение», — отметил пресс-секретарь президента.

10 февраля суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. По версии следствия, осужденные состояли в сообществе «Сеть» и планировали совершать нападения на органы власти и отделения партии «Единая Россия», в том числе во время президентских выборов 2018 года и чемпионата мира по футболу.