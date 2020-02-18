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В Кремле сообщили о принятии во внимание резонанса дела «Сети»

Фото: Александр Поляков / ТАСС

Администрация президента не проверяла сообщения о пытках в отношении фигурантов дела запрещенной в России террористической организации «Сеть», так как это не является ее прерогативой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не проверялось со стороны администрации. Сама администрация и не может это проверять. Это не функция администрации президента», — сказал Песков.

Он сообщил, что вся информация по этому делу докладывается президенту, в Кремле также принимают во внимание общественный резонанс, связанный с этим делом.

По словам Пескова, в Кремле также принимают к сведению сообщения СМИ, в которых говорится о реакции тех или иных представителей общества. «Но опять же мы никоим образом не хотим и не собираемся комментировать судебное решение», — отметил пресс-секретарь президента.

10 февраля суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. По версии следствия, осужденные состояли в сообществе «Сеть» и планировали совершать нападения на органы власти и отделения партии «Единая Россия», в том числе во время президентских выборов 2018 года и чемпионата мира по футболу.

Самые большие сроки получили 27-летний Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети» (18 лет колонии строгого режима), 23-летний Илья Шакурский (16 лет лишения свободы), 30-летний Андрей Чернов (14 лет) и 25-летний Максим Иванкин (13 лет).

Пикет в поддержку осужденных по делу «Сети». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Все подсудимые отрицают свою вину. По их словам, организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», которые следствие называло отработкой боевых действий, являлись игрой в страйкбол. Обвиняемые сначала дали признательные показания, но затем отказались от них, заявив, что они были результатом пыток.

После приговора более 400 российских ученых и научных журналистов подписали заявление с требованием отменить приговор по делу «Сети». Они назвали его сфабрикованным и указали на то, что суд проигнорировал жалобы фигурантов на пытки.

Теги: Дмитрий Песков, пытки
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