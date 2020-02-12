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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

В своем заявлении ученые назвали дело «Сети» сфабрикованным, указав на то, что суд проигнорировал жалобы фигурантов на пытки. Обвиняемые по делу о террористической организации получили сроки от 6 до 18 лет
Фигуранты дела террористического сообщества «Сеть» во время оглашения приговора в Приволжском окружном военном суде (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

«Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу «Сети», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами», — говорится в их заявлении, которое опубликовано на портале scientific.ru.

На момент публикации его подписал 431 человек.

В заявлении отмечается, что осужденные сообщали о пытках, которым им подвергли для получения признательных показаний, «однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы».

Профессор Высшей школы экономики, филолог Гасан Гусейнов, подтвердил РБК, что подписал заявление. Он заявил, что сделал это, так как считает противоправным «само событие суда в Пензе». «Понимаю, что мы этим письмом, может, ничего не добьемся, но уж очень противно быть безмолвными свидетелями такой наглости правоотступников и такой беспомощности гражданского общества», — сказал он.

Одной из целей заявления является попытка обратиться к обществу, заявила РБК Ирина Левонтина, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Она отметила, что у некоторых подписантов много читателей, и, хотя они не склонны переоценивать важность своего мнения для тех, кто принимает решения по делу, «иногда все же удается докричаться».

Обвиняемые по делу о террористическом подполье получили от 6 до 18 лет
Общество

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». По версии следствия, они состояли в запрещенном в России террористическом сообществе под названием «Сеть» и планировали атаки во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также хотели напасть на отделения «Единой России» и органов власти.

Изначально фигуранты дали признательные показания, однако затем сообщили, что сделали это под пытками и отозвали их. Они настаивали, что никакой организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», о которых говорит обвинение, были игрой в страйкбол. Защита фигурантов обращалась с заявлениями о возбуждении дела из-за пыток, но в Следственном комитете им отказали.

Президенту Владимиру Путину неоднократно задавали вопросы о деле «Сети». В декабре 2018 года на заседании Совета по правам человека глава государства заявил, что по местам сбора и жительства участников «Сети» изъяли самодельное взрывное устройство, два пистолета Макарова, гранаты и карабин «Сайга». «Понимаете, это такая серьезная вещь. Нам что с вами мало терактов где‑то там?», — сказал тогда Путин. Обвиняемые говорили, что изъятое при обысках оружие им подбросили.

Авторы: Константин Нагаев, Алена Прохоренко
Теги: ученые, приговор
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