Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

В своем заявлении ученые назвали дело «Сети» сфабрикованным, указав на то, что суд проигнорировал жалобы фигурантов на пытки. Обвиняемые по делу о террористической организации получили сроки от 6 до 18 лет

Фигуранты дела террористического сообщества «Сеть» во время оглашения приговора в Приволжском окружном военном суде (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

«Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу «Сети», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами», — говорится в их заявлении, которое опубликовано на портале scientific.ru.

На момент публикации его подписал 431 человек.

В заявлении отмечается, что осужденные сообщали о пытках, которым им подвергли для получения признательных показаний, «однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы».

Профессор Высшей школы экономики, филолог Гасан Гусейнов, подтвердил РБК, что подписал заявление. Он заявил, что сделал это, так как считает противоправным «само событие суда в Пензе». «Понимаю, что мы этим письмом, может, ничего не добьемся, но уж очень противно быть безмолвными свидетелями такой наглости правоотступников и такой беспомощности гражданского общества», — сказал он.